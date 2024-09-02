Що робити, якщо бачите "фейкові" візити до лікаря в електронній системі: пояснює МОЗ

Іноді в особистому кабінеті медичних інформаційних систем можна побачити записи про візити до лікаря, які насправді не відбувалися.

Зокрема, українці скаржилися на відображення "фейкових" записів в особистому кабінеті Helsi.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як діяти у разі виявлення такої невідповідності.

Якщо є можливість, насамперед слід звернутися до лікаря, який вніс цей запис в електронну медичну картку, щоб з'ясувати причину.

"Це може бути помилка, адже людський фактор ніхто не скасовував. Ввічливо попросіть видалити інформацію про недостовірний візит", – радять у МОЗ.

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Якщо не вдається сконтактуватися з лікарем, треба звернутися до керівництва медичного закладу, де зафіксовано візит.

Якщо пацієнт помічає регулярні недостовірні візити з одного й того ж закладу, це може свідчити про зловживання.

У такому разі потрібно подати скаргу до НСЗУ за номером 16-77 або за посиланням.

"Кожна скарга ретельно перевіряється. У разі порушення НСЗУ реагує відповідно", – наголошують у відомстві.