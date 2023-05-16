У МОЗ перевірили "фейкові" записи до лікарів у Helsі: більшість виявилася правдивими

Більшість записів, внесених до електронної системи охорони здоров'я, які пацієнти назвали фейковими, виявилися достовірними.

Про це розповіла заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ефірі телемарафону.

За її словами, МОЗ перевірило скарги громадян, які знаходили у додатку Helsі записи до лікарів, наносити візити до яких не збиралися.

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"У більшості випадків виявилося, що такі візити були, і записи в електронній системі охорони здоров'я підтвердилися", – сказала вона.

Марія Карчевич

Карчевич наголосила, що більшість записів, які пацієнти сприйняли як фейкові, стосувалися вакцинації або дистанційних консультацій, які дійсно було проведено.

Утім, заступниця міністра зазначила, що у середньому приблизно 10% записів, які лікарні подають на оплату до Національної служби охорони здоров’я, не проходять перевірки. Зазвичай ідеться про помилки внесення даних, проте у разі виявлення можливого шахрайства інформацію передають у правоохоронні органи.

"Останніми місяцями було відкрито кілька кримінальних справ", – каже Карчевич.

Як зазначили у громадській організації "Пацієнти України", лікарі медичних закладів, які працюють за Програмою медичних гарантій і мають договори з Національною службою здоров’я України, вносять записи в Електронну систему охорони здоров'я про кожну послугу, яку надали пацієнтам.

Роблять вони це через медичні інформаційні системи (МІС), які підключені до ЕСОЗ. Система Helsi є однією з таких, однак вона не єдина.

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Далі внесені лікарем дані в ЕСОЗ перевіряє НСЗУ і оплачує медичному закладу кожну надану пацієнтам послугу. Отже, чим більше послуг надав лікар, тим більше коштів отримає медзаклад і він особисто.

"У випадку фейкових записів у Helsi лікарі могли самі або за вказівкою керівництва вносити такі дані в систему задля збільшення фінансування лікарні чи власних зарплат. І часом вони це робили дуже невміло – наприклад, відправляли чоловіків на прийоми до гінекологів", – розповідають в організації.

Наразі невідомо, чи існують фейкові записи в інших МІС. У системі Helsi пацієнти мають можливість бачити свої записи до лікарів, тому деякі з них, побачивши несправжні, почали скаржитися. Нагадаємо, раніше у системі Helsi говорили, що не можуть впливати на появу фейкових записів до лікарів або верифікувати їх. У Helsi наголосили, що саме лікарі відповідальні за внесення медичних даних пацієнтів, а Helsi – це просто сполучна ланка між лікарем і пацієнтом.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко також коментував фальшиві записи до лікарів. За його словами, відомство ставиться до таких випадків серйозно. Міністр також заявив, що у відомстві очікують на запуск кабінету пацієнта і планували запустити смс-інформування пацієнтів про кожен візит до лікаря, де буде вказано, яку суму витрат покрила держава.