Вчені виявили зв'язок між курінням та погіршенням когнітивних здібностей

Для людей старшого віку звичка курити – ймовірно, один з основних елементів способу життя, який сприяє зниженню когнітивних здібностей.

Такий висновок зробили дослідники Університетського коледжу Лондона, що у Великій Британії, після аналізу даних 32 тисяч дорослих, повідомляє MedicalXpress.

Протягом 10 років науковці опитували учасників віком від 50 років з 14 європейських країн, аби виявити, які особливості поведінки, зокрема куріння, фізична активність, вживання алкоголю та соціальні контакти, впливають на зниження когнітивних функцій.

Когнітивні навички вчені оцінювали за результатами тестів на пам’ять та вербальну швидкість. При цьому автори дослідження врахували фактори, які можуть вплинути на результати – зокрема вік, стать, країну, освіту, майновий стан та хронічні захворювання.

Результати аналізу, опубліковані в Nature Communications, показали швидше зниження когнітивних функцій в групі осіб, які курили. Серед інших категорій учасників спостерігали загалом однакові зміни.

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За десять років дослідження когнітивні навички осіб, які курили, знизилися на 85% більше, ніж в учасників інших груп.

Водночас такі разючі зміни не торкнулися тих курців, які дотримувалися здорового способу життя в інших сферах: регулярно займалися спортом, періодично спілкувалися з рідними та знайомими, а також вживали помірну кількість алкоголю.

Ця група мала таке ж зменшення когнітивних функцій, що й особи, які не курили.

"Наше дослідження є спостережним, тому не може остаточно встановити причину та наслідок, але воно припускає, що куріння може бути особливо важливим фактором, що впливає на швидкість когнітивного старіння.

Наші висновки свідчать про те, що серед здорової поведінки, яку ми досліджували, відмова від куріння може бути однією з найважливіших з точки зору підтримки когнітивних функцій", – сказала провідна авторка дослідження Мікаела Блумберг.

Раніше науковці встановили, що курці, які кинули шкідливу звичку до 50 років, мали на 57% менше ризику розвитку раку легень.