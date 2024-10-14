Любите солоденьке? Вчені попереджають про вищий ризик депресії та проблем зі здоров'ям

У ласунів ризик проблем зі здоров'ям є вищим, ніж у людей з помірним потягом до солодкого. Йдеться, зокрема, про виникнення депресії, діабету та судинних проблем, зокрема інсульту.

Про це свідчать результати досліджень, які опублікували в Journal of Translational Medicine, пише Neuroscience News.

Вчені з Університету Суррея дослідили дані з Biobank Великої Британії 180 тисяч людей. Їх згрупували у три категорії: люди, які піклуються про здоров’я, всеїдні та ласуни.

Дані показників їхньої крові проаналізували за допомогою штучного інтелекту. Вони виявили, що у людей, які люблять солодке, на 31% вищий ризик розвитку депресії.

"У групі ласунів був вищий рівень С-реактивного білка, який є маркером запалення. Результати їхньої крові також показують вищий рівень глюкози та поганий ліпідний профіль Це є серйозним попередженням про діабет та серцеві захворювання", – розповів старший автор дослідження та професор медичної та біомедичної інформатики в Університеті Суррея професор Нофар Гейфман.

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Водночас група людей, які піклуються про здоров’я, продемонструвала менший ризик серцевих захворювань та інсульту, адже споживала більше клітковини.

А група всеїдних мала помірний ризик для здоров’я.

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"Їжа, яка вам подобається або не подобається, безпосередньо пов’язана з вашим здоров’ям. Якщо вашою улюбленою їжею є тістечка, цукерки та солодкі напої, то результати нашого дослідження показують, що це може мати негативний вплив на ваше здоров’я", – зауважив Нофар Гейфман.

Він додав, що перероблений цукор є ключовим фактором у раціоні багатьох людей.

"Ці результати є ще одним доказом того, що ми, як суспільство, повинні подумати, перш ніж їсти", – наголосив професор.

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