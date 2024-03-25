Лікарі польового госпіталю дістали з ноги захисника невідомий зразок касетного боєприпасу

Лікарі одного з польових госпіталів дістали з ноги пораненого захисника суббоєприпас невідомого типу.

Про цей випадок розповіли у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

Суббоєприпас – це бойовий елемент касетного боєприпасу. На рентгенівському знімку видно, що він потрапив у стегно військового. Довжина боєприпасу приблизно дорівнює половині долоні лікаря.

У Медсилах зазначили, що військовий також має супутній перелом та ускладнення, спричинені ним. Та попри це лікарям вдалося врятувати кінцівку.

Рентгенівський знімок ноги пораненого Командування Медичних сил Збройних Сил України/Facebook

"З таким зразком боєприпасу медичний персонал стикається вперше, тому його назва залишається для нас невідомою, але не менш "разючою", – йдеться в дописі.

Наразі лікарі готують захисника до подальшої медичної евакуації.

"Попри нищівні дії ворога та його жорстокість, продовжуємо боротися за життя і свободу!" – додали у Медсилах.

Нагадаємо, українські лікарі витягли уламок із серця військового за допомогою неодимового магніту.