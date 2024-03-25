Лікарі польового госпіталю дістали з ноги захисника невідомий зразок касетного боєприпасу
Лікарі одного з польових госпіталів дістали з ноги пораненого захисника суббоєприпас невідомого типу.
Про цей випадок розповіли у Командуванні Медичних сил ЗСУ.
Суббоєприпас – це бойовий елемент касетного боєприпасу. На рентгенівському знімку видно, що він потрапив у стегно військового. Довжина боєприпасу приблизно дорівнює половині долоні лікаря.
У Медсилах зазначили, що військовий також має супутній перелом та ускладнення, спричинені ним. Та попри це лікарям вдалося врятувати кінцівку.
"З таким зразком боєприпасу медичний персонал стикається вперше, тому його назва залишається для нас невідомою, але не менш "разючою", – йдеться в дописі.
Наразі лікарі готують захисника до подальшої медичної евакуації.
"Попри нищівні дії ворога та його жорстокість, продовжуємо боротися за життя і свободу!" – додали у Медсилах.
Нагадаємо, українські лікарі витягли уламок із серця військового за допомогою неодимового магніту.