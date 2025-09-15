Велика пухлина в єдиній нирці: у Львові лікарі врятували трирічного хлопчика з рідкісною недугою

Львівські лікарі врятували 3-річного Славіка з Вінниччини з рідкісною недугою – більшу частину єдиної підковоподібної нирки дитини вразила велика злоякісна пухлина.

Історію порятунку хлопчика розповіли у Лікарні Святого Миколая.

Славік – шоста дитина у багатодітній родині з Вінниччини. Його мама Оксана пригадує:

"Одного вечора я гладила животик сина і відчула якусь твердість. Я запитувала в нього, чи турбує щось, але його нічого не турбувало. Потім зрозуміла, що вона (твердість – ред.) збільшується. Ми пройшли обстеження і остатотно нам поставили діагноз, ми продили хіміотерапію".

Лікарі кажуть, що пухлина у єдиній нирці трирічного Славіка сягала майже 10 сантиметрів.

"Пухлини у дітей узагалі рідкісні, а в дітей з аномаліями нирок (які самі по собі є рідкісними) – трапляються ще рідше. За 25 років моєї роботи дитячим онкологом у мене було лише три випадки підковоподібних нирок", – розповідає хірург і медичний директор Лікарні Святого Миколая Олександр Калінчук.

Хлопчикові провели складну операцію із залученням великої команди. Втручання він переніс добре, його стан поступово покращується.

Раніше львівські хірурги випрямили дитині хребет, викривлений на 160 градусів. Операція тривала 18 годин.