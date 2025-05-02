Чи можна точно підрахувати калорійність раціону за даними з етикеток? Пояснює дієтологиня

Часто під час схуднення люди починають рахувати спожиті калорії, використовуючи інформацію з етикеток або інтернету.

Однак мало хто знає, що дані на упаковці – це не точний, а середній показник для однієї порції. Справжня ж калорійність може бути меншою або більшою за вказану.

Про ефективність підрахунку спожитих калорій та що впливає на енергетичну цінність продуктів – дієтологиня Мішель Додд розповіла для Cleveland Clinic.

Чи є точними дані з етикеток?

За словами лікарки, інформація щодо калорійності на етикетках продуктів не є повністю коректною. Адже щоразу, коли їжа піддається обробці, стає складно визначити її точну калорійність. Похибка може складати до 20%.

Тобто якщо ви їсте продукт, на якому написано про 100 калорій, насправді його калорійність може сягати 120-ти.

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І якщо разове незначне недорахування не має вплинути на організм, то постійні помилки можуть завадити зменшенню ваги.

Причини неправильної калорійності

Заводська помилка

Калорійність на упаковці є середнім показником однієї порції. Незначне порушення пропорцій інгредієнтів може вплинути на кількість калорій.

Застарілі вимірювання

Не всі виробники періодично перевіряють поживну цінність своїх продуктів, тому деякі показники калорійності можуть бути застарілими. Це пов’язано з інноваціями у вирощуванні інгредієнтів, зокрема зернових.

Спосіб приготування

Більшість людей підраховують калорії на основі інгредієнтів. Але готова страва може мати зовсім інші показники.

Методи підготовки та приготування їжі здатні впливати на метаболічну енергію деяких продуктів. Нарізання, смаження або подрібнення може зруйнувати структуру та вплинути на кількість калорій.

Також потрібно враховувати інгредієнти, які використовуються під час приготування їжі, як-от олія.

Травлення

Мікробіом кишківника є унікальним для кожної людини. І він впливає на перетравлення їжі. Також свою роль відіграють хронічні захворювання та їхнє лікування.

Як схуднути без підрахунку калорій?

Підрахунок калорій допомагає контролювати порції. Однак це не єдиний спосіб харчування, який допомагає схуднути. Серед них:

метод здорової тарілки – для зниження калорійності їжі треба заповнити половину тарілки некрохмалистими овочами (наприклад, листям салату або броколі), інша половина повинна містити рівну кількість нежирного білка і корисних крохмалів (як-от фрукти або цілозернові продукти);

інтервальне голодування – обмеження часу на їжу протягом дня зменшує кількості з'їденого.

Раніше ми розповідали, що деякі страви, які можна придбати у закладах швидкого харчування чи супермаркетах і взяти "з собою", містять більше калорій, ніж рекомендують споживати на день.