Вчені з’ясували, як інтервальне голодування може вплинути на здоров’я серцево-судинної системи

Інтервальне голодування може допомогти у запобіганні утворення тромбів, які є однією з головних причин інфарктів, інсультів та тромбоемболії.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Life Metabolism, пише Medical News Today.

Науковці намагалися з’ясувати, як інтервальне голодування впливає на компоненти згортання крові. Для цього вчені вивчали зразки крові людини й мишей та дані 160 учасників дослідження, яким діагностували ішемічну хворобу серця.

Дослідники не брали до уваги учасників, які вживали антитромбоцитарні препарати протягом останніх двох тижнів, а також учасників з певними захворюваннями, зокрема анемією або серцевою недостатністю.

Учасники дослідження приймали аспірин.

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Науковці випадковим чином розділили учасників на дві групи:

одна була інтервальному голодуванні,

інша – дотримувалася дієти ad libitum. Її ідея полягає у тому, що замість того, щоб рахувати калорії, людина обирає їжу так, щоб і наїдатися, і вкластися у свою приблизну норму калорійності.

Такого режиму учасники дотримувалися 10 днів. Перед початком та після завершення експерименту дослідники зібрали у кожного зразки крові. Аналогічно вчинили й з мишами.

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Дослідники побачили явні переваги інтервального голодування. Результати крові мишей та людей показали, що воно допомагає пригнічувати активацію тромбоцитів та утворення тромбів.

Вчені також помітили, що інтервальне голодування пригнічує агрегацію тромбоцитів у людей і мишей – ще один компонент, який призводить до утворення тромбів. Це відбувається завдяки бактеріям індол-3-пропіонової кислоти, яку виробляють мікроорганізми у кишківнику.

Дослідники виявили вищі рівні індол-3-пропіонової кислоти у крові людей та мишей, які займалися інтервальним голодуванням.

Для проведення додаткових аналізів науковці вводили ін’єкції індол-3-пропіонової кислоти мишам та виявили, що після цього час зсідання крові подовжився.

Окрім того, інтервальне голодування також може допомогти мінімізувати пошкодження мозку і серця, пов'язані з втратою, а потім відновленням кровотоку.

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Чи може інтервальне голодування знизити ризик виникнення хвороб серця?

Судинний хірург Медичного центру Memorial Care Orange Coast у Фаунтін-Веллі, (Каліфорнія, США) Крістофер Ї зазначив, що результат дослідження вказує на ще одну потенційну користь інтервального голодування, утім треба провести додаткові спостереження, щоб повністю з’ясувати, як воно впливає на людський організм.

Дослідники зауважили, що експеримент тривав лише 10 днів, тому не врахував довготривалий вплив інтервального голодування.

Крім того, вчені зосередилися на конкретному типі інтервального голодування, тому не можна з упевненістю стверджувати, що результати будуть аналогічними для інших його варіантів.

Крістофер Ї каже, що інтервальне голодування може бути корисним для людей, які мають високий ризик виникнення інсульту та інфаркту. Воно може стати "додатковою терапією в лікуванні серцево-судинних захворювань на додаток до вже наявних ліків".

Як зазначив Патрік Кі, доктор медичних наук, важливо дотримуватися здорового харчування навіть з урахуванням потенційних переваг інтервального голодування.

"Інтервальне голодування не тільки сприяє розвитку здорової популяції кишкових бактерій, як показало це дослідження, але також призводить до значного зниження ваги, поліпшення контролю діабету і чутливості до інсуліну, а також до зменшення запалення в організмі.

Для зміцнення здоров'я кишківника варто вживати листову зелень, бобові та йогурти. І навпаки зменшити вживання червоного м'яса, ультраоброблених продуктів та алкоголю", – наголосив доктор Патрік Кі.

Нагадаємо, раніше науковці також з’ясували, що інтервальне голодування здатне уповільнити ріст волосся.