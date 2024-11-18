З проєкту Держбюджету виключили норму про переведення лікарень на казначейські рахунки

Лікарні не переводитимуть на казначейські рахунки

Комітет з питань бюджету Верховної Ради проголосував за те, аби виключили з проєкту Держбюджету-2025 зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі.

Про це повідомила Голова Комітету Роксолана Підласа.

"Комітет з питань бюджету ухвалив проєкт Держбюджету-2025 до другого читання і вніс фінальні правки до тексту проєкту.

Далі – голосування в залі в ІІ читанні і в цілому за весь законопроєкт", – зазначала чиновниця.

Серед пунктів, які змінять, – 28-й прикінцевих положень: "виключити зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень)".

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Нагадаємо, наприкінці вересня 2024 року пацієнтська спільнота спрогнозувала колапс медичної системи через законопроєкт про держбюджет на 2025 рік. Вже тоді стало відомо про наміри Кабміну перевести лікарні на казначейські рахунки.

Але комітет з питань здоров'я висловився проти такого нововведення. Тоді членкиня Комітету ВРУ з питань здоров’я нації Ольга Стефанішина заявляла, що такі дії Кабміну "підривають медичну реформу та автономію лікарень".

"Таке рішення насправді розбиває всю структуру медичної реформи, оскільки основна її ціль полягала у незалежності лікарень від держави. Тобто лікарні є комунальними підприємствами, які мають можливості самостійно планувати свої витрати, бюджети, розраховуватися та тримати кошти в державних банках.

Це не лише дає автономію, а й можливість залучати додаткові кошти та розпоряджатися ними", – зазначила вона у коментарі для "УП.Життя".

Небезпеку через повернення до казначейських рахунків вбачали і у фонді "Пацієнти України".

"Лікарні точно не будуть першим пріоритетом для казначейства – в результаті цього постраждають пацієнти. Певною мірою це спричинить колапс медичної системи.

Таке рішення Кабміну – це підрив основи реформи охорони здоров'я, її автономії та свободи розпоряджатися коштами у межах договору з національною службою здоров'я", – зауважила виконавча директорка фонду Інна Іваненко у коментарі для "УП.Життя".