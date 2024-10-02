Скандал у медичній системі: комітет з питань здоров'я проти переведення медзакладів на рахунки казначейства

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував вилучити норму про переведення медичних закладів на небюджетні рахунки казначейства з проєкту держбюджету на 2025 рік.

Саме через її впровадження пацієнтська спільнота прогнозувала колапс медичної системи.

Про це повідомив голова комітету, народний депутат Михайло Радуцький.

Йдеться про пункт 26 прикінцевих положень законопроєкту № 12000 про державний бюджет. У ньому вказано, що наступного року всі медичні заклади державної та комунальної власності мають перейти на небюджетні рахунки казначейства.

За словами Радуцького, Мінфін наполягає на цьому пункті, тому що деякі керівники медичних закладів накопичили на банківських рахунках десятки мільйонів гривень, але не використовують їх, а отримують відсотки з цих грошей.

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Нардеп зазначає, що станом на початок 2024 року загальна сума залишків складала близько 15 мільярдів гривень. Якщо ці гроші перебуватимуть на рахунках казначейства, то ними зможе користуватися держава.

"На мою думку, під час війни в усіх наших рішеннях має бути баланс. З одного боку, пріоритет держави – фінансування ЗСУ. Ми не можемо допустити затримку виплат нашим військовим чи закупівлі озброєння.

З іншого – медичні заклади мають залишатися автономними, як це передбачає медична реформа, витрачати кошти на власні потреби, формувати резервний фонд на випадок непередбачуваних ситуацій. Якщо дійсно генеральний директор неефективно управляє медичним закладом та не вкладає кошти в розвиток лікарні, то необхідно шукати засіб впливу на такого керівника", – розповів Михайло Радуцький.

Також комітет рекомендував доповнити законопроєкт двома новими пунктами:

запровадження механізмів забезпечення цільового та ефективного використання коштів за програмою медичних гарантій шляхом проведення до 1 квітня 2025 року аналізу накопичених залишків та визначення механізмів подальшого їхнього використання. А також зобовʼязання медзакладів розміщувати на спеціальних небюджетних рахунках в органах Державної казначейської служби залишки коштів, які накопичуються на рахунках понад еквівалент двомісячних сум витрат на оплату праці з нарахуваннями;

реалізувати технічні рішення щодо забезпечення ефективного управління небюджетними рахунками.

"Тобто, ще раз простими словами: виконання наших рекомендацій передбачає, що для переважної більшості медичних закладів нічого не зміниться. Вони будуть, як і раніше, розміщувати кошти на банківських рахунках та ними користуватися.

Ті лікарні, які неефективно використовують залишки на рахунках, перейдуть на небюджетні казначейські рахунки. Але – важливо, що це не звичайні казначейські рахунки, а небюджетні казначейські рахунки. Користуватися ними керівники закладів зможуть вільно та без обмежень", – пояснив Радуцький.

Своє рішення комітет з питань здоров’я нації направив до комітету з питань бюджету.

Нагадаємо, лікарська та пацієнтська спільноти попереджали про можливий колапс медичної системи у 2025 році через законопроєкт про держбюджет.

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Голова громадської організації "Медичні лідери" Юлія Брикульська наголосила на ризиках, пов’язаних із затримками всіх грошових платежів.