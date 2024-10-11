МОЗ розробило законопроєкт для реформи медико-соціальної експертизи: що може змінитися

Міністерство охорони здоров’я розробило законопроєкт, який має допомогти покращити процес проходження медико-соціальної експертизи, що встановлює інвалідність.

Документ є вільному доступі. Про його зміст також розмовіли у МОЗ.

Насамперед законопроєкт пропонує перенести експертизу в кластерні й надкластерні лікарні, щоб покращити кадровий компонент комісій та зробити експертизу доступнішою для людей.

Розробники законопроєкту приділили увагу і цифровізації МСЕК, адже обов'язковість використання ЕСОЗ для ухвалення рішень – один з антикорупційних запобіжників.

У МОЗ кажуть, що це дозволить зробити процес більш прозорим, і таким, що базується на вже наявних історичних медичних даних.

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"Робота над реформою розпочалася не вчора. МОЗ системно працює над змінами, які стосуються медичної частини експертизи. Наразі наша команда фіналізує законопроєкт, який пропонує дуже конкретні зміни для вдосконалення процесу.

Людина не повинна бігати за "підтвердженням" важкого діагнозу – критерії для направлення на експертизу повинні бути чіткими й прозорими", – наголошують у МОЗ.

Що пропонують у МОЗ

✅ Проводити експертизу в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти й можливість проводити додаткові обстеження.

✅ Направляти на експертизу на підставі чітких критеріїв з підтвердженням через електронну систему охорони здоров’я.

✅ Запровадити електронне направлення для проходження експертизи.

✅ Дозволити сімейним або особистим лікарям направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії.

✅ При ухваленні рішення комісією враховувати дані, внесені під час реабілітації, а також дозволити комісії направляти людину на дообстеження.

✅ Створити окремий інструментарій оцінки потреб людини, який надалі використовуватиметься і в інших сферах.

✅ Змінити порядок фінансування оновленої експертизи – кошти з окремої бюджетної програми будуть сплачувати НСЗУ за проведення кожного оцінювання.

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При цьому МОЗ наголошує, що зміни не стосуватимуться статусу особи з інвалідністю з визначенням відповідної групи.

Також законопроєкт не змінює соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та процес проведення медико-соціальної експертизи для дітей.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснював, як МОЗ реформуватиме систему МСЕК.

Ляшко також казав, що медико-соціальні експертні комісії припинять своє існування з 1 січня 2025 року.