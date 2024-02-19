У США літній чоловік вилікувався від раку крові та досяг ремісії ВІЛ: як йому вдалося

68-річний Пол Едмондс з Каліфорнії (США) став п’ятою людиною у світі, якій вдалося досягти ремісії гострої мієлогенної лейкемії та вірусу імунодефіциту людини після введення стовбурових клітин із рідкісною генетичною мутацією (гомозиготною CCR5 Delta 32).



Завдяки їм організм чоловіка став більш стійким до ВІЛ-інфекції. Едмондс є людиною, яка прожила з цим вірусом найдовше – 31 рік, пише Medical News.

Він вилікувався від лейкемії завдяки трансплантації стовбурових клітин, яку виконали у 2019 році. Крім того, майже три роки тому чоловік припинив приймати антиретровірусну терапію від ВІЛ. Здоровим його вважатимуть після припинення вживання антиретровірусних препаратів протягом п'яти років.

“Цей випадок доводить, що можна досягти ремісії ВІЛ-інфекції навіть у старшому віці та після багатьох років життя з цією хворобою. Її можна досягти навіть за допомогою менш інтенсивної терапії”, – розповіла Яна К. Діктер, докторка медичних наук, професорка кафедри інфекційних хвороб City of Hope, яка очолювала дослідження.

Едмондс отримував три різні види терапії. Вона необхідна для того, щоб допомогти пацієнту досягти ремісії, після чого йому можуть проводити трансплантацію органів.

Перед пересадкою Едмондс проходив курс менш інтенсивної хіміотерапії, яку розробили для лікування літніх пацієнтів із раком крові. Вона дозволяє легше перенести операцію з трансплантації органів і зменшує ймовірність виникнення ускладнень.

Для проведення трансплантації команді медиків потрібно було знайти донора, який мав би рідкісну генетичну мутацію, що трапляється лише у 1-2% населення. Ця мутація робить людей стійкими до ВІЛ-інфекції.

CCR5 – це рецептор на імунних клітинах CD4+, і вірус використовує його, щоб проникати в імунну систему та атакувати. Натомість мутація CCR5 не дозволяє їм цього зробити і блокує шлях.

Після трансплантації стовбурових клітин Пол Едмондс мав ускладнення, яке в медицині називають "трансплантат проти господаря": коли Т-клітини нової імунної системи розпізнають клітини реципієнта як чужорідні та атакують їх. Це спричиняє “війну” між трансплантатом і реципієнтом.

Едмондс досяг стану "повного химеризму", що означає, що його кістковий мозок і стовбурові клітини крові стали генетично ідентичні донору.

“Багато медичних установ почали проводити трансплантацію стовбурових клітин людям похилого віку ще десять років тому. Ми лікуємо пацієнтів віком більше 80 років за допомогою трансплантатів”, – поділився Стівен Дж. Форман, доктор медичних наук, директор Науково-дослідного інституту гематологічних злоякісних захворювань City of Hope.

Нагадаємо, з 2024 року пересадка кісткового мозку та стовбурових клітин в Україні є безкоштовною.