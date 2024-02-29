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У Львові чоловікові видалили уражену легеню без розкриття грудної клітки

Ірина Бура — 29 лютого, 16:57
Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

У Львові лікарі видалили чоловікові уражену легеню, не розкриваючи при цьому грудну клітку. 66-річному Михайлові зробили всього один розріз довжиною 6 сантиметрів.

Як розповіли у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі, понад рік тому пацієнта почали турбувати болі у грудній клітці та задишка.

За словами пана Михайла, понад вісім місяців йому лікували серце, а онкологічне захворювання запідозрили лише коли чоловікові стало гірше.

У львівському онкоцентрі в чоловіка виявили рак правої легені у II стадії.

"Пацієнт отримав передопераційну хіміотерапію, після якої пухлина у легенях зменшилася на 30%. Далі, щоб забрати пухлину, йому необхідно було провести оперативне втручання.

Оскільки новоутворення пацієнта було поширене на головний бронх, видаляти потрібно було всю праву легеню", розповідає завідувач торакального відділення Ігор Гіпп.

За словами лікарів, пульмонектомія (видалення легені) – це дуже травматична операція для пацієнта. Після таких хірургічних втручань хворі довго відчувають больовий синдром, тож аби зменшити операційну травму команда вирішила видаляти легеню відеоторакоскопічно – за допомогою відеокамер.

"Ми зробили розріз довжиною шість сантиметрів, вставили туди спеціальний гнучкий порт і через нього ввели відеокамеру та робочі інструменти, якими забирали пухлину та працювали з судинами.

Оскільки легеня мала пухлину, її дуже важливо було не пошкодити під час операції і забрати з організму цілою. Для цього ми помістили її у спеціальний мішечок, який витягнули через порт", пояснив Ігор Гіпп.

Медики пояснюють: для пацієнтів такі операції мають чимало переваг. Зокрема, їм не треба вживати стільки знеболювальних, як при відкритих операціях.

Пан Михайло вірить, що повністю здолає хворобу. Зізнається: колись на обстеження не знаходив часу, "багато курив – часом пачку сигарет, а то й дві на день". Тепер обіцяє виправитись, бо ж отримав шанс на нове життя.

Нагадаємо, також ми розповідали про унікальну операцію, яку медики провели дівчині, що бореться із раком кісток.

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