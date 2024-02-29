У Львові чоловікові видалили уражену легеню без розкриття грудної клітки

У Львові лікарі видалили чоловікові уражену легеню, не розкриваючи при цьому грудну клітку. 66-річному Михайлові зробили всього один розріз довжиною 6 сантиметрів.

Як розповіли у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі, понад рік тому пацієнта почали турбувати болі у грудній клітці та задишка.

За словами пана Михайла, понад вісім місяців йому лікували серце, а онкологічне захворювання запідозрили лише коли чоловікові стало гірше.

У львівському онкоцентрі в чоловіка виявили рак правої легені у II стадії.

"Пацієнт отримав передопераційну хіміотерапію, після якої пухлина у легенях зменшилася на 30%. Далі, щоб забрати пухлину, йому необхідно було провести оперативне втручання.

Оскільки новоутворення пацієнта було поширене на головний бронх, видаляти потрібно було всю праву легеню", – розповідає завідувач торакального відділення Ігор Гіпп.

За словами лікарів, пульмонектомія (видалення легені) – це дуже травматична операція для пацієнта. Після таких хірургічних втручань хворі довго відчувають больовий синдром, тож аби зменшити операційну травму команда вирішила видаляти легеню відеоторакоскопічно – за допомогою відеокамер.

"Ми зробили розріз довжиною шість сантиметрів, вставили туди спеціальний гнучкий порт і через нього ввели відеокамеру та робочі інструменти, якими забирали пухлину та працювали з судинами.

Оскільки легеня мала пухлину, її дуже важливо було не пошкодити під час операції і забрати з організму цілою. Для цього ми помістили її у спеціальний мішечок, який витягнули через порт", – пояснив Ігор Гіпп.

Медики пояснюють: для пацієнтів такі операції мають чимало переваг. Зокрема, їм не треба вживати стільки знеболювальних, як при відкритих операціях.

Пан Михайло вірить, що повністю здолає хворобу. Зізнається: колись на обстеження не знаходив часу, "багато курив – часом пачку сигарет, а то й дві на день". Тепер обіцяє виправитись, бо ж отримав шанс на нове життя.

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