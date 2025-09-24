Як подати заяву про репарації, якщо зазнали травм чи насильства через війну? Інструкція МОЗ

Українці, які внаслідок війни отримали фізичні або психічні травми, зазнали шкоди здоров’ю, пережили насильство, незаконне ув’язнення чи катування, можуть подати заяву про репарації до міжнародного Реєстру збитків для України (RD4U) на порталі "Дія".

Реєстр збитків – це міжнародний механізм, учасниками та асоційованими членами якого є 44 держави та Європейський Союз, пояснюють у Міністерстві охорони здоровʼя.

Цей реєстр збирає, обробляє та фіксує завдану шкоду на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з тимчасово окупованими територіями, і враховує події, що сталися після 24 лютого 2022 року.

Серйозними тілесними ушкодженнями є:

втрата або серйозне пошкодження частини чи всієї кінцівки або іншої частини тіла;

тяжке травмування, що сильно вплинуло на зовнішній вигляд;

вагома втрата або порушення роботи органу, кінцівки чи якоїсь функції організму;

примусове переривання вагітності;

будь-яке інше ушкодження, яке вплинуло чи може суттєво вплинути на якість життя постраждалої особи.

Перелік не є вичерпним і також включає шкоду психічному здоров’ю.

На порталі "Дія" доступні 13 категорій заяв про шкоду внаслідок війни.

5 із них стосуються безпосередньо здоров’я:

А2.3 Серйозні тілесні ушкодження;

А2.4 Сексуальне насильство;

А2.5 Катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання;

А2.6 Позбавлення свободи;

А2.7 Примусова праця або служба.

Подати заяву можуть як військові, так і цивільні. Це стосується людей, які отримали серйозні тілесні ушкодження, проходили складне лікування чи реабілітацію, зазнали значних витрат на відновлення здоров’я, мають психічні розлади, що суттєво впливають на життя. Зокрема, йдеться про випадки, пов’язані із сексуальним насильством, катуваннями, полоном, незаконним утриманням чи примусовою працею.

"Коли подаєте заяву в категорії А2.3 "Серйозні тілесні ушкодження" через портал Дія, одночасно можна подати заяви й до інших категорій – наприклад, сексуальне насильство, катування, полон або примусову працю.

Крім того, можна подати заяву і на відшкодування матеріальних витрат, пов’язаних із травмою, зокрема на лікування чи реабілітацію", – кажуть у МОЗ.

Як подати заяву про серйозну шкоду здоров’ю

✅ Зареєструйтеся або авторизуйтеся на вебпорталі "Дія".

✅ Оберіть розділ "Каталог послуг".

✅ Знайдіть та відкрийте розділ "Репарації: міжнародний Реєстр збитків для України".

✅ Оберіть "Заява в категорії А2.3 "Серйозні тілесні ушкодження".

✅ Заповніть заяву та додайте наявні у вас докази та інформацію про те, що сталося. Якщо докази відсутні ви також можете подати заяву детально вказавши наявну у вас інформацію.

✅ Підпишіть заяву своїм електронним цифровим підписом.

Коли заяву перевірять і внесуть до Реєстру, її передадуть комісії, яка вирішуватиме, яку суму компенсації призначити.

Повідомлення про розгляд вашої заяви надходитимуть у кабінет громадянина на порталі "Дія" в розділ "Зверніть увагу" та на вашу електронну пошту.