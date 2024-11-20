Рада підтримала репарації для постраждалих через сексуальне насилля в умовах війни

Закон передбачає для постраждалих виплати, медичну, психологічну та юридичну допомогу

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №10132, яким запроваджують підтримку та відновлення прав постраждалих від сексуального насильства внаслідок війни РФ.

"За" проголосували 307 парламентарів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Автори законопроєкту пропонують запровадження правового статусу людей, які постраждали від сексуального насильства в умовах війни, та членів сімей загиблих або померлих таких осіб.

Українців, яких спеціальна комісія визнає такими, що відповідають критеріям цієї категорії, будуть вносити до єдиного реєстру.

Також у законі пропонують нормативне визначення сексуального насильства, пов’язане зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Його різновидами називають:

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зґвалтування;

примусову вагітність;

примусову стерилізацію;

примусовий аборт;

примусову проституцію;

сексуальну експлуатацію;

примус до статевого акту з третьою особою;

примус до споглядання статевого акту;

сексуальне рабство;

примусове обрізання;

кастрацію;

каліцтво геніталій;

примус до оголення;

будь-яку іншу форму сексуального насильства відповідної тяжкості.

Документ пропонує запровадити порядок надання невідкладних репарацій постраждалим та їхнім сім’ям. Зокрема, йдеться про фінансові виплати, невідкладну медичну та психологічну допомоги, а також юридичну підтримку.

Законом передбачено, що в Україні мають створити Фонд виплат невідкладних компенсацій. Одним із джерел надходжень до нього стануть кошти, отримані в порядку зворотної вимоги (регресу), репарації чи інші стягненні з країни-агресорки.

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Також автори нормативного акту пропонують надати можливість органам місцевого самоврядування самостійно затверджувати локальні програми підтримки постраждалих і членів їхніх сімей, а також створювати фонди з цією метою.

У пояснювальній записці зауважують, постраждалі через сексуальне насильство часто замовчують свій досвід і зіштовхуються з соціальною стигмою, осудом та упередженнями.

Крім того, українцям часто не вдається ідентифікувати такі форми сексуального насильства, як-от примусове оголення, аборт, стерилізацію чи примус до споглядання сексуального насильства.

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"Особи, які пережили сексуальне насильство, а також члени сімей загиблих (померлих) таких осіб разом із правом на доступ до правосуддя повинні мати можливість реалізувати своє право на репарації, зокрема невідкладні проміжні репарації, з метою задоволення нагальних потреб у момент гострої необхідності та відшкодування за заподіяну їм шкоду", – пояснюють автори закону.

Нагадаємо, законопроєкт №10132 народні депутати ухвалили за основу в червні 2024 року.

Станом на листопад 2024 року в рамках проєкту проміжних репарацій виплати отримали понад 300 українців, які постраждали через сексуальне насильство, пов’язане з війною. Вони отримали репарації у сумі 3 тисяч євро.

Найбільше заяв на фінансову допомогу надійшло з Херсонської області, при цьому частіше звернення отримують від чоловіків.