Масло ГХІ: чому воно корисне та як можна приготувати його вдома

Масло ГХІ – топлене масло, приготоване за спеціальною технологією. Це традиційний продукт індійської кухні, який використовують у приготуванні різних страв.

Більше того, колись вірили, що він має цілющі властивості та здатен вилікувати від хвороб. Сьогодні таке масло набуває дедалі більшої популярності.

Яка його користь, як цей продукт використовувати у щоденному раціоні та чи можна його приготувати у себе на кухні? Про все це "УП. Життя" розповіла нутриціологиня, засновниця школи здорового харчування Nodiet Ольга Дорош.

Що таке масло ГХІ?

Це топлене масло, яке виготовляють із коров’ячого молока, нагріваючи вершкове масло до повного розтоплення.

Завдяки повільному нагріванню масло втрачає вологу, значну частину лактози та інших домішок.

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Харчова цінність продукту

За словами нутриціологині Ольги Дорош, 100 грамів масла ГХІ в середньому містять:

885 ккал;

0,3 грама білка;

0,6 грама вуглеводів;

98 грамів жирів.

"Звісно, 100 грамів такого масла за день ми з’їсти не можемо, бо перевищимо норму калорій і насичених жирних кислот, переїдання яких збільшуватиме ризик хвороб серця. А от 10-15 грамів – цілком достатньо", – зазначила Ольга Дорош.

За словами фахівчині, таке масло багате на різні типи жирних кислот та на жиророзчинні вітаміни, як-от A, D, E і K.

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Корисні властивості для організму людини

Існує низка причин, чому масло ГХІ варто додати до свого щоденного раціону, зокрема:

внаслідок довготривалого нагрівання воно є практично безлактозним, а отже його можуть споживати люди з непереносимістю лактози;

масло багате на насичені жири, які є джерелом енергії і беруть участь у виробленні гормонів;

воно є відмінним джерелом вітаміну А, який є важливим для підтримки імунітету та для здоров’я зору;

масло ГХІ містить вітамін Е, тож має потужні антиоксидантні властивості;

його можна використовувати як масло для масажу або ванни чи як зволожуючий засіб для сухого волосся, шкіри та губ;

масло ГХІ має вищу температуру димлення (температура, при якій олія починає руйнуватися – ред.), ніж інші жири, тож є безпечнішим для приготування страв на високих температурах.

"Порівняно зі звичайним вершковим маслом, ГХІ витримує більші температури й не утворює в процесі нагрівання шкідливих речовин. До прикладу, температура димлення масла ГХІ – 240°С, а вершкового масла – 150°С", – сказала Ольга Дорош.

Як в кулінарії використовують масло ГХІ?

Це масло має горіховий, дещо карамельний смак, каже експертка. Його можна використовувати по-різному, зокрема смажити на ньому різні продукти, пасерувати овочі, намазувати на хліб, млинці чи вафлі, додавати до каш чи домашньої випічки.

Його навіть додають до кави чи попкорну.

Також при смажені на сковорідці можна додати суміш трав чи спецій, аби масло було ароматним і мало більш насичений смак.

Масло ГХІ містить багато вітамінів та є корисним для організму людини NatashaBreen/Depositphotos

Чи може масло ГХІ комусь зашкодити?

Як розповіла пані Ольга, його не варто їсти тим, хто має алергію на білок коров'ячого молока.

Також дозовано можуть вживати люди з підвищеним холестерином, зайвою вагою та ожирінням.

А от маленьким дітям вживати масло ГХІ можна.

"Якщо дитині вже виповнилося шість місяців, то його можна додавати до страв. Наприклад, у кашу чи до варених овочів", – порадила експертка.

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Як приготувати масло ГХІ в домашніх умовах? Рецепт від Євгена Клопотенка

Приготувати корисне масло ГХІ можна й удома. Для цього потрібно підготувати несолоне вершкове масло максимальної жирності – 82,5%. Також у процесі знадобиться сотейник, скляна банка та марля.

Спосіб приготування.

Спершу в сотейнику на середньому вогні слід розтопити вершкове масло. Згодом вогонь треба зменшити, щоб масло не підгоріло, та варити його так 25-30 хвилин.

На поверхні масла утвориться піна. Її треба зняти.

Якщо масло ГХІ готове, на дні посудини буде осад.

Далі масло потрібно процідити через чотири шари марлі. Остудити та поставити в холодильник. Там воно може зберігатися до трьох місяців.

Також його можна залишити при кімнатній температурі, але тоді термін зберігання зменшується – не більше місяця.

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