У ВООЗ заявили, що мавпяча віспа не стане "другим коронавірусом"

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Європі Ганс Клюґе заявив, що мавпяча віспа не спричинить пандемію, подібну до тієї, яка була під час поширення коронавірусу.

Він переконаний, що медики та влада по всьому світі знають, як контролювати поширення цієї хвороби, пишуть Reuters і BBC.

"Ми вирішимо запровадити системи для контролю та ліквідації мавпячої віспи в усьому світі? Або почнемо панікувати по новому циклу? Те, як ми реагуємо зараз і в наступні роки, стане критичним випробуванням для Європи та світу", – зазначив Ганс Клюґе.

У звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) йшлося, що в червні 2024 року лабораторно підтвердили 934 нові випадки захворювання на вітряну віспу у 26 країнах світу. З них 4 випадки були летальними.

Мавпяча віспа – вірусна інфекція, яка викликає гнійні ураження та грипоподібні симптоми. Як правило, протікає у легкій формі, але може й призвести до смерті.

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Віспа мавп передається через тісний фізичний контакт, зокрема статевий. Однак на відміну від попередніх глобальних пандемій, таких як COVID-19, немає доказів, що він легко поширюється повітряно-крапельним шляхом.

13 серпня в Африці оголосили про надзвичайну ситуацію через мавпячу віспу. Наразі на континенті вакцин у 50 разів менше, ніж потрібно.

Спалах мавпячої віспи поширився з Демократичної Республіки Конго на сусідні країни (Бурунді, Кенію, Руанду та Уганду). У цих країнах циркулює штам Clade I. Епідеміологи припускають, що він, ймовірно, легше поширюється через звичайні тісні контакти, особливо серед дітей.

Інший варіант, Clade II, був причиною спалаху 2022 року, який спочатку вразив Європу і продовжує циркулювати в багатьох частинах світу.

Нагадаємо, нещодавно новий штам вірусу мавпячої віспи виявили у Швеції. Це перший був випадок, коли мутовану версію вірусу Clade 1 зафіксували за межами Африки.