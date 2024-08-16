Мутована версія віспи мавп, через яку ВООЗ забила на сполох, вийшла за межі Африки

У Швеції виявили новий штам вірусу мавпячої віспи, через який ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я. Це перший випадок, коли мутовану версію вірусу, відому як Clade 1, зафіксували за межами Африки.

Про це пише Washington Post.

Спалах вірусу в Африці пов'язаний з появою нового штаму Clade 1, який вважається більш небезпечним через вищий рівень тяжкості перебігу захворювання і вищу смертність. Характерними симптомами цього штаму є важкий грудкуватий висип з гнійними ураженнями, лихоманка, ломота. Особливо небезпечним він є для вагітних жінок та дітей.

ВООЗ повідомила, що спалах Clade 1 викликає серйозне занепокоєння, адже вірус поширився на регіони, де раніше не фіксувалися спалахи мавпячої віспи.

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У Швеції вірус виявили у пацієнта, який підхопив його під час подорожі в Африку. Після повернення до Стокгольма він звернувся за медичною допомогою, і лікарі підтвердили наявність цього вірусу. Шведські епідеміологи стверджують, що ситуація під контролем, але нові випадки все ж можливі, особливо серед тих, хто подорожує.

Найвищі показники смертності, пов'язані з Clade 1, можуть бути зумовлені тим, що цей штам інфекції вражає більш уразливі категорії населення, як-от дітей, особливо в регіонах зі слабкими системами охорони здоров’я.

Найбільшу тривогу викликає різноманітність шляхів передачі нового штаму вірусу. Якщо під час попереднього спалаху 2022 року вірус в основному поширювався серед чоловіків, які мали секс із чоловіками, то зараз спостерігається більш складна картина.

В Африці, наприклад, вірус часто передається від тварин до людей і поширюється в перенаселених громадах, де важко забезпечити ізоляцію хворих.

У країнах, які раніше не стикалися з вірусом, спостерігається зростання кількості випадків серед секс-працівників та їхніх клієнтів. Експерти стурбовані тим, що люди з цих груп можуть не звертатися за медичною допомогою або вакцинацією через стигматизацію секс-послуг й те, що ці практики є незаконними в деяких країнах.

Фахівці наголошують, що зараз медичні служби краще підготовлені до боротьби з вірусом, ніж під час попереднього глобального спалаху. Є нові системи тестування та спостереження, а також більше людей з імунітетом завдяки вакцинації та перенесеній інфекції.

Нагадаємо, віспа мавп – це вірусна хвороба, що поширюється через тісний контакт, зокрема через кров, біологічні рідини, ураження слизової тощо. Вірусом можна заразитися від інфікованих диких тварин, зокрема мавп і гризунів, або через тісний контакт з інфікованої людиною.

Окрім симптомів, схожих на грип, хворі на віспу мавп мають пухирі, висипання і гнійні ураження на тілі. Більшість випадків протікає в легкій формі, але захворювання може призвести до смерті.