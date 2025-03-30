Діти стали рідше ковтати сторонні предмети: науковці назвали неочевидну причину
Якщо монета потрапить у дихальні шляхи або застрягне в шлунково-кишковому тракті, наслідки можуть бути небезпечними або навіть фатальними.
Але завдяки зменшенню кількості готівки та масовий перехід на безготівкові платежі, звертаються до лікарів все менше дітей зі сторонніми предметами в горлі та шлунку, пише Popular Science.
За даними дослідників, раніше монети складали понад 60% усіх випадків ковтання сторонніх предметів серед дітей віком до п’яти років.
Але згідно з дослідженням Королівського коледжу хірургів Великої Британії, з 2012 по 2022 рік кількість операцій із видалення сторонніх предметів з дихальних шляхів, носа чи горла у дітей зменшилась на 29%.
Найбільш різке падіння відбулося саме після того, як у країні масово почали використовувати безконтактні платежі завдяки PayPal, Apple Pay, Google Pay тощо.
Медики припускають, що чим менше готівки стає в гаманцях, тим менше монет тримають у домівках. А отже, менше шансів, що дитина з цікавості візьме їх до рота.
Автори дослідження зазначають, що цифрові платежі – не єдина причина позитивної динаміки. У цей самий період:
- зросла популярність дитячих замків та захисного пакування;
- з’явилося більше інформаційних кампаній про ризики для дітей;
- пандемія COVID-19 зменшила кількість звернень до лікарень, а дистанційна робота підвищила рівень нагляду за малечею вдома.
"Наші дані свідчать про чітку залежність між зростанням використання цифрових оплат і зниженням кількості медичних процедур із вилучення сторонніх предметів з дихальних шляхів", – йдеться у звіті.
Цифрова епоха, на жаль, не позбавлена своїх загроз. Замість монет діти дедалі частіше ковтають дрібні деталі електроніки – батарейки, гвинтики, магніти. Згідно з дослідженням Гарвардського університету, саме елементи живлення стали основною причиною операцій з вилучення сторонніх предметів у дітей за останні роки. Проте монети все ще залишаються найпоширенішим об’єктом випадкового ковтання.