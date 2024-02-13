Небезпечні іграшки: у Києві лікарі врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів

Лікарі столичного "Охматдиту" врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Вони утворили 5 перфоративних отворів у черевній порожнині дитини.

Як повідомляють у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", хлопчик знайшов магніти в іграшковому конструкторі.

Коли він поскаржився на біль у животі, батьки звернулися до лікарів. Вже перший рентген виявив у травному каналі цілу групу сторонніх тіл, кажуть медики.

Магніти опинилися у різних частинах шлункового тракту, але були з’єднані між собою. Медики вирішили терміново проводити операцію, адже стан хлопчика міг погіршуватися з кожною годиною.

Фото: "Охматдит"

Команда ендоскопістів виявила зчеплені між собою магніти. Вони захопили перший магніт й змогли витягти його разом з ланцюжком з 18-ти інших.

Але один магніт лікарі не змогли видалити ендоскопічно, тож до операції долучились хірурги. Під час огляду органів черевної порожнини у дитини виявили п'ять отворів та останній магніт. Медики витягли його й закрили отвори.

Зараз хлопчик проходить післяопераційний курс лікування та реабілітації.

Магніти, що заковтнув хлопчик

Що робити, якщо дитина проковтнула стороннє тіло?

У "Охматдиті" пояснюють: на відміну від інших предметів, які нерідко ковтають діти, магніти притягуються один до одного та защемлюють тканини. Внаслідок цього деякі зони можуть постраждати від некрозу (змертвіння), перфорації порожнистих органів, шлунково-кишкової непрохідності тощо.

Але й після видалення сторонніх тіл іноді наслідки можуть бути тяжкими та навіть летальними.

Аби уникнути таких ситуацій, варто слідкувати за всіма предметами, іграшками чи рідинами, що можуть потрапити до організму дитини.

Якщо дитина проковтнула щось стороннє, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою, не намагатися діставати предмет самостійно, викликати блювання чи годувати маля.

Нагадаємо, раніше в столичному "Охматдиті" прооперували трирічну дитину, в шлунку якої понад місяць було 8 магнітів, а у Львові лікарі врятували 8-річного хлопчика, у якого в бронхах півтора року була хвойна гілочка.

Анна Штопенко, УП.Життя