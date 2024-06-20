Ляшко: В Україні прогнозують глобальний дефіцит лікарів до 2030 року

Міністерство охорони здоров’я прогнозує дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року. Тому наразі розробляють стратегії, як забезпечити систему працівниками.

Про це в інтерв’ю BBC Україна розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"Мені здається, що жодна країна світу не скаже, що в нас лікарів вистачає. Якщо глобально дивитися, то лікарів в принципі не вистачає", – зазначив він.

За словами Ляшка, зокрема й через брак кадрів наступний етап медичної реформи не зупиняли навіть під час війни.

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"Ми провели госпітальне планування, поділили лікарні за їхньою роллю, щоб раціонально розраховувати кадрові ресурси і матеріально-технічну базу", – пояснив міністр.

Як стверджує Ляшко, в усіх регіонах бракує медиків різних напрямів.

"Ми можемо говорити про лікарів-психіатрів, про клінічних психологів, де повинна бути задіяна досить велика кількість працівників. Якщо говорити про поранення, зокрема про травму, про нейротравму – ми побачимо, що є проблема з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови й мовлення", – зазначив він.

Раніше ми писали, як Росія намагалася знищити медичну реформу в Україні.