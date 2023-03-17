Як МОЗ реформуватиме систему МСЕК, що встановлює інвалідність: пояснює Ляшко

У МОЗ готуються до реформування системи проведення медико-соціальної експертизи, яка встановлює інвалідність.

В Україні планують створювати мультидисциплінарні реабілітаційні команди і переводити систему МСЕК в електронний формат.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, як планують реформувати МСЕК і якою буде реабілітація людей з інвалідністю, в ефірі телемарафону "Єдиних новин" 17 березня.

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"Сьогодні в нас є певні звернення щодо ефективності роботи медико-соціальних експертних комісій. З урахуванням євроінтеграційних процесів в Уряді вирішили реформувати роботу цих комісій.

Робота цих комісій пов’язана з двома паралельними процесами: розвитку системи реабілітації у сфері охорони здоров’я в Україні і змінами у підході встановлення інвалідності", – сказав Ляшко.

Фото: stockasso

За словами міністра, спочатку людина, яка потребує довготривалої реабілітації, буде потрапляти до закладу охорони здоров’я.

В Україні наразі є 244 заклади охорони здоров’я, які проводять стаціонарну реабілітацію і мають контракти з НСЗУ. Паралельно ще є заклади, які фінансуються за старим кошторисним методом.

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"244 заклади мають пропускну спроможність реабілітувати близько 8 тисяч людей на місяць. І ми зосереджені на тому, щоб розвивати їхню потужність. Не лише збільшити кількість, а вдосконалити якість", – каже очільник МОЗ.

На базі цих закладів будуть сформовані мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які розроблятимуть індивідуальний план реабілітації.

"Наше завдання на цей індивідуальний план реабілітації у сфері охорони здоров’я підтягнути і соціальну складову. І до нього додати індивідуальний план реабілітації людини після проведення реабілітації у сфері охорони здоров’я.

Ми повернемо людині функціональність, не завжди це вдасться повернути до 100%. інколи на 80-70-60%. І від цього включається індивідуальний план повернення людини в соціум", – пояснює міністр.

Деяким людям з інвалідністю буде потрібне навчання, якщо втрата функціональності не дозволятиме повернутись на старе місце роботи.

"План підхоплюється соціальним працівником, направляється в освітній заклад. Людина перенавчається, потім центр зайнятості підшуковує їй нове робоче місце по новому профілі або новій здобутій освіті", – каже Ляшко.

Для людей, які не зможуть працювати, буде доступна сервісна соціальна послуга. Через Міністерство соціальної політики людину забезпечать допомогою від соціального працівника, а держава компенсувати деякі витрати (соціальні пакети, памперси тощо), каже Ляшко.

На замовлення Уряду до 1 квітня МОЗ розробило проєкт постанови, який передбачає реформування системи МСЕК. Документ ще погоджують.

"Ми написали амбітний план щоб впродовж 2023 року завершити процеси реформування і вже з 2024 року запустити нову модель. Над цим ми зараз працюємо, навчаємо і наших спеціалістів.

Мультидисциплінарні команди у лікарнях уже включають соціальних працівників, протезистів за потреби, щоб повноцінно перезавантажитись впродовж 1 року", – каже Віктор Ляшко.

Міністр додає, що реформа допоможе зменшити корупцію, пов’язану з роботою МСЕК.

"У майбутньому все, що буде у нас в реформі, переходить в електронний формат. Відбувається діджиталізація, з’являється реабілітаційний модуль в електронній системі охорони здоров’я і потенційно функція МСЕК перейде в електронний продукт.

І там уже зманіпулювати важко, бо буде все прослідковуватись або від народження, або від моменту отримання травми. Кодування втрати функціональності відбувається по міжнародному класифікатору функціонування, який минулого року в Україні став національним", – додав Віктор Ляшко.

Також у МОЗ закликають повідомляти про випадки вимагання грошей за медико-соціальну експертизу на гарячу лінію 0 800 60 20 19.

Раніше Віктор Ляшко заявляв, що такого поняття, як "медико-соціальна експертна комісія" не залишиться.