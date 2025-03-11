П’ять років тому у світі почалася пандемія COVID-19: скільки українців перехворіли за цей час

З початку пандемії в Україні провели близько 36 мільйонів щеплень

П’ять років тому, 11 березня 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно оголосила про початок пандемії коронавірусу.

За цей час на коронавірус захворіли 5 846 210 українців, а 113 819 – померли від ускладнень хвороби, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Перший випадок недуги зафіксували 3 березня 2020 року.

"У 2024 році кількість випадків COVID-19 в Україні скоротилася до 145 518, а смертельних випадків – до 688, порівняно з 2 608 196 випадками захворювання і 77 409 летальними випадками на піку пандемії у 2021 році", – повідомляє відомство.

Загалом за ці п’ять років провели близько 36 мільйонів щеплень. У МОЗ зазначають, що найактивніше вакцинувалися люди віком 20-39 років.

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Офіційно про завершення пандемії у ВООЗ оголосили в травні 2023-го року. Однак, COVID-19 нікуди не зник і залишається в групі гострих респіраторних вірусних інфекцій поряд із грипом, кажуть у міністерстві.

"Єдиний ефективний спосіб захисту від тяжкого перебігу COVID-19 – це вакцинація. Вона безоплатна і доступна для різних категорій населення у медичних закладах України. Щоб отримати щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря", – радять у відомстві.

За оновленими в серпні 2024 року рекомендаціями МОЗ, більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти COVID-19 перед початком епідемічного сезону.

Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення більшої кількості доз – тобто, ревакцинація через 6-12 місяців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як пандемія коронавірусу вплинула на тривалість життя людей.