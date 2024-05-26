COVID-19 звів нанівець десятилітній прогрес щодо збільшення тривалості життя людства – ВООЗ

За даними ВООЗ, пандемія негативно вплинула на глобальне довголіття та очікувану тривалість здорового життя.

За два роки пандемія COVID-19 зупинила стабільне збільшення тривалості життя людей по всьому світові. До того прогрес спостерігали протягом десятиліття.

Про повернення до очікуваної тривалості життя рівня 2012-го, що становила 71,4 року, зазначають у звіті Всесвітньої статистики здоров’я, опублікованому Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Дані враховують аналіз очікуваної тривалості здорового життя, рівень якої після пандемії знизився на 1,5 року, та очікуваного довголіття, яке скоротилося на 1,8 року.

Дослідники зазначають, що негативні наслідки глобальної захворюваності на COVID-19 були відчутні в усьому світі. Однак, у розрізі її впливу на тривалість життя найбільше від пандемії постраждали регіони Америки та Південно-Східної Азії. Там очікуване довголіття знизилося майже на 3 роки, а тривалість здорового життя – на 2,5 року.

Водночас населення західної частини Тихого океану відчуло найменший вплив коронавірусної хвороби – втрати тривалості здорового життя склали 0,2 року, а довголіття – 0,1 року.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, підкреслив, що, незважаючи на відчутний розвиток сфери охорони здоров’я, кращий доступ до медичних послуг і захист від надзвичайних ситуацій, прогрес може виявитися крихким.

"Лише за два роки пандемія COVID-19 перекреслила десятиріччя зростання середньої тривалості життя", – зазначив очільник організації.

За даними ВООЗ, COVID-19 посів третє місце серед причин смертності у світі у 2020 році та друге – у 2021 році. Від вірусу за цей період померло майже 13 мільйонів людей.

На думку фахівців організації, зростання числа осіб, які мають ожиріння, масове куріння та постійне забруднення повітря також заважають досягненню прогресу у збільшенні тривалості життя.

Раніше ми розповідали, що за епідсезон, що тривав з 2 жовтня 2023 року до 12 травня 2024-го, Міністерство охорони здоров’я зафіксувало більше тисячі смертей від грипу, COVID-19 та ГРВІ. 946 випадки ускладнень від коронавірусної хвороби були летальними.