МОЗ оновило рекомендації щодо щеплень проти COVID-19: кому треба ревакцинуватися

Міністерство охорони здоров'я оновило рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19.

Відтепер представники груп ризику мають проходити щорічну ревакцинацію однією дозою, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 12 серпня.

"Основна логіка змін полягає в значному спрощенні вакцинації. Здорова людина без супутніх захворювань може отримати тільки одну вакцинацію, ревакцинацію не потрібно буде проводити", – сказав він на пресконференції в понеділок.

МОЗ

Головний санітарний лікар пояснив, що для первинного курсу вакцинації потрібна одна доза, як і для ревакцинації.

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Кузін уточнив, що медики, працівники системи освіти та сфери обслуговування належать до груп професійного ризику і підлягають щорічній одноразовій ревакцинації.

Також до групи ризику належать літні люди (60+ років), вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, зокрема імуноскомпрометовані (люди з онкозахворюванням, ВІЛ, діабетом тощо).

Кому потрібно вакцинуватися? Коротке пояснення МОЗ

МОЗ

Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців не усім, а людям із груп ризику:

вагітним;

людям, старшим за 60 років;

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції;

представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові тощо).

"Потребу у ревакцинації визначає лікар, враховуючи затверджені МОЗ рекомендації", – кажуть у відомстві.

Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (*два або три щеплення, залежно від вакцини) та зробили четверте або п’яте за рахунком бустерне щеплення минулого року, можуть і надалі безоплатно ревакцинуватися.

Людям, які ніколи в житті не вакцинувалися проти COVID-19, потрібно одноразово щепитися мРНК-вакциною, пояснив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Здорові люди віком до 60 років, які не входять до групи ризику, можуть щепитися добровільно.

Однак Федір Лапій наголошує, що тільки вакцинація "є безальтернативною опцією для того, щоб запобігти важкому перебігу".

В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину Comirnaty від компанії Pfizer. Вакцинація залишається безкоштовною.