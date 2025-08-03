Коли мозок "вимикається": вчені дослідили загадковий стан "порожнечі розуму"

Усім знайоме відчуття, коли відриваєшся від екрана телефона і раптом розумієш, що у якийсь момент не думав взагалі ні про що. Це не забудькуватість, не мрійливість і не витання в хмарах, а буквально кілька секунд, коли у свідомості панує тиша.

Нейробіологи називають цей стан mind blanking, або "порожнеча розуму". Це короткий період, коли мозок тимчасово припиняє створювати будь-які думки. Нещодавні дослідження свідчать, що це окремий, цілком реальний стан свідомості, пише LiveScience.

Наскільки часто це трапляється?

Більшість людей навіть не помічають, коли "вимикаються". Але коли науковці випадково переривали учасників дослідження і запитували: "Про що ви щойно думали?" – ставало очевидно: mind blanking трапляється частіше, ніж ми усвідомлюємо. За оцінками різних досліджень, від 5% до 20% нашого часу під час неспання може проходити в цьому стані.

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Як це вивчали?

Команда нейродослідника Томи Андрійона з Французького національного інституту здоров’я використала електроенцефалографію (EEG) – технологію, яка фіксує електричну активність мозку за допомогою електродів на голові. Учасники дивилися, як на екрані швидко змінюються цифри, й мали натискати кнопку щоразу, коли бачили всі числа, окрім трійок.

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Це завдання вимагало уваги та швидкої реакції. Раз на хвилину експеримент зупиняли, щоб запитати учасників, на чому була сфокусована їхня увага: на самому завданні, на сторонніх думках, чи, можливо, вони не думали ні про що.

Що виявили?

Коли учасники переживали "порожнечу розуму", вони реагували повільніше, ніж за інших станів. На EEG було видно: мозкова активність у ці моменти глобально сповільнюється, а не концентрується у певних ділянках. Це важливо, адже раніше вважалося, що під час неспання мозок завжди щось продукує.

Друга частина дослідження – під керівництвом нейробіологині Афіни Демерці з Університету Льєжа – використовувала функціональну МРТ. Цей метод не такий швидкий, як EEG, бо відстежує не електричні сигнали, а кровообіг у мозку, що дає змогу бачити, які саме ділянки активні.

Учасників просто залишали лежати в сканері без завдань, періодично запитуючи про зміст їхніх думок.

Несподіваним результатом стало те, що коли люди повідомляли про "порожнечу", майже вся їхня мозкова активність була узгодженою, як у фазі глибокого сну.

"Мозок трохи зсувається у бік сну. Цього достатньо, щоб порушити звичний стан свідомості – і ми "вимикаємось", – пояснює Андрійон.

Навіщо це мозку?

Обидва дослідники припускають, що mind blanking – це своєрідне мініперезавантаження мозку під час неспання. Під час глибокого сну мозок очищується від накопичених метаболічних відходів, охолоджується, економить енергію та "підлаштовується" до наступного дня.

"Це як узяти хвилинку, щоб "провітрити голову". А попередні спостереження показують: у людей, які недосипають, "порожнеча розуму" трапляється частіше, що підтверджує цю гіпотезу", – пояснює Демерці.

Попри ймовірну користь для відновлення, цей стан – не найкращий для продуктивності, підкреслює Андрійон. Але він вважає, що майже кожна людина хоча б раз на день проходить через такий стан, навіть якщо не помічає цього.

"Іноді треба зупинити потік думок, щоб потім знову увімкнутись у повну силу", – додає вчений.