Вчені з’ясували, що діти можуть розуміти нові слова навіть без візуальних підказок

Діти можуть розуміти нові слова лише за контекстом

Діти віком 15 місяців можуть "вгадати" значення незнайомого слова лише за мовним контекстом, навіть якщо ніколи не бачили об’єкта, про який йдеться.

Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі PLOS One, пише Neuroscience News.

"Наша мова – потужний інструмент навчання. І навіть коли предмет не присутній поруч, мозок дитини не просто пасивно слухає, а починає формувати уявлення про нове слово", – зауважує провідна авторка дослідження, професорка психології Сандра Ваксман з Північно-Західного університету.

У дослідженні взяли участь 134 немовляти: 67 діток віком 12 місяців і ще 67 – віком 15 місяців. Малюки проходили три етапи експерименту:

"Робота" зі знайомими словами . Дітям показували зображення відомих об’єктів (наприклад, банан чи яблуко) і вимовляли їх назви.

Інтрига . У наступному етапі діти чули нове слово (наприклад, "кумкват"), але об’єкт залишався схованим від їхніх очей.

Вибір . Потім перед дітьми з’являлися два нові об’єкти – скажімо, кумкват і віночок. Малюків питали: "Де кумкват?"

Результати вразили: 15-місячні малюки частіше дивилися на фрукт, ніж на предмет, що не пов’язаний із темою розмови. Навіть якщо раніше вони ніколи не бачили кумквата.

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Це перше наукове підтвердження того, що діти можуть опиратися на мовний контекст для розуміння нових слів – навіть без візуальних підказок.

Тобто вони формують так звану "ментальну сутність" або гіпотезу щодо значення нового слова, яку можуть використати пізніше, коли предмет з’явиться.

"Ми звикли думати, що дитина вивчає нове слово, коли їй кажуть: "Подивись на кумкват". Але в реальному житті більшість слів звучать тоді, коли їхні об’єкти не видно. І діти не втрачають цю можливість – вони вчаться навіть так", – зазначає Ваксман.

Це дослідження відкриває нові горизонти у вивченні розвитку мови та пам’яті. Воно показує, що формування абстрактного мислення починається раніше, ніж вважалося. А також підтверджує силу мови як навчального інструменту в ранньому віці.