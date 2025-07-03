Невже винен сир? Вчені назвали несподівану причину нічних кошмарів

Науковці встановили, що надмірне споживання молочних продуктів, особливо серед людей із непереносимістю лактози, може бути пов’язане з порушеннями сну та кошмарами.

Дослідження було опубліковане в журналі Frontiers in Psychology, пише Medical News Today.

За даними вчених, понад половина американців (56%) і третина жителів Західної Європи (31%) мають ті чи інші розлади сну.

Однією з можливих причин таких розладів є нічні кошмари – приблизно 85% дорослих бачать їх принаймні раз на рік, і близько 5% стикаються з ними часто.

Кошмари можуть виникати через різні чинники – зокрема через стрес, тривожні розлади, ПТСР, вживання алкоголю чи наркотиків, а також через їжу перед сном.

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"Розлади сну зачіпають величезну частину населення; велике опитування показало, що 30-40% людей протягом життя матимуть клінічно значущий розлад сну", – зазначає доктор Торе Нільсен, професор факультету медицини Університету Монреаля, директор лабораторії снів і кошмарів у Центрі досліджень сну.

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Нільсон – головний автор дослідження, для якого залучили понад тисячу студентів Університету МакЮен у Канаді.

Учасників опитували про якість сну, наявність кошмарів, алергії та харчову непереносимість. Як виявилося, саме молочні продукти найчастіше звинувачували у дивних снах.

Подальший аналіз підтвердив, що непереносимість лактози пов’язана з проблемами травлення, поганою якістю сну та частішими кошмарами.

"Непереносимість лактози й харчова алергія раніше не розглядалися як фактори, що можуть викликати кошмари. Але тепер у нас з’явились нові напрями для дослідження та клінічної роботи", – коментує Нільсен.

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Науковець додає, що відмова від алергенних продуктів або перехід на здорове харчування можуть стати першим кроком до поліпшення сну.

Він закликає пацієнтів звертати увагу на можливі зв’язки між їжею та сновидіннями.

"Контроль за симптомами непереносимості лактози може допомогти зменшити або уникнути кошмарів. Інші алергії також можуть впливати на сни, хоча ми поки не знаємо, які саме. Повернення до здорового харчування може позитивно вплинути на сон", – додає науковець.