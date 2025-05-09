Не можете заснути? Причиною може бути не лише кава, а й пластик навколо вас

Науковці припускають, що певні хімічні речовини у пластику можуть порушувати цикл сну та неспання людини так само, як кофеїн.

За словами вчених, ці речовини збивають "біологічний годинник" і можуть зрушувати циркадні ритми на 17 хвилин.

Нове дослідження з такими припущеннями опублікували у журналі Environment International, повідомляє The Guardian.

У цьому дослідженні описано, як хімікати з пластику можуть впливати на аденозиновий рецептор – ділянку в мозку, яка відповідає за цикл "сон-неспання".

Саме цей рецептор сигналізує організму про початок дня ("сонце сходить – пора прокидатися").

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У дослідженні вивчали хімічні речовини, взяті з медичної трубки з ПВХ (полівінілхлориду) та гідраційної ємності з поліуретану – їх використовують спортсмени, які бігають на довгі дистанції.

ПВХ і поліуретани також застосовуються у виробництві дитячих іграшок, пакування для харчових продуктів та меблів.

Дія цих хімікатів біологічно схожа на дію кофеїну. Різниця у тому, що кофеїн блокує аденозиновий рецептор, завдяки чому ми довше залишаємося бадьорими.

Натомість пластик його активує, але в результаті призводить до подібного ефекту: організм також "не розуміє", що настав час спати.

Хоча речовини з пластику не настільки сильні, як кофеїн, їхній вплив на клітинному рівні відбувається значно швидше, ніж, наприклад, гормональний дисбаланс, який теж може спричинити пластик.

Дослідження проводилось in vitro – на людських клітинах у лабораторії.

Наступним етапом стане експеримент на рибках даніо-реріо, у мозку яких відбуваються фізіологічні процеси, подібні до людських.

Мета майбутніх досліджень – встановити, які саме речовини в складі пластику й ПВХ (полівінілхлориду) порушують сон.

Відомо, що ПВХ може містити до 8 тисяч різних хімікатів, включно з тими, які виникають як побічні продукти під час виробництва.

За словами одного зі вчених, результати подальших досліджень планують використати для впливу на законодавців та виробників, щоб ті зменшили або прибрати з пластика потенційно шкідливі речовини.

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