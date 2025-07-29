В Україні оновили стандарти допомоги при вірусному гепатиті C: що змінилося

Зміни стосуються підходів до лікування, препаратів та тестуваню на гепатит

В Україні оновили стандарти надання медичної допомоги при вірусному гепатиті C у дорослих пацієнтів та дітей. Серед змін – розширення переліку груп ризику, яким рекомендують проходити тестування, а також скорочення обов’язкових аналізів для встановлення діагнозу.

Нововведення мають спростити діагностику та лікування хворих, переконані в Міністерстві охорони здоров’я.

Оновлений підхід затвердили наказом МОЗ від 23 липня 2025 року, додали в Центрі громадського здоров’я.

"Стандарти засновані на кращих міжнародних підходах і практиках – зокрема останніх рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Європейської асоціації з дослідження печінки (EASL) та Американської асоціації з вивчення хвороб печінки", – зауважили в ЦГЗ.

Які зміни впроваджують згідно з новими стандартами?

Оновлений підхід передбачає менше обстежень для пацієнтів перед і під час лікування – МОЗ скоротило кількість обов’язкових аналізів для встановлення діагнозу. Лише за медичними показаннями будуть проводити генотипування вірусу (визначення генетичного варіанту).

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Також після завершення курсу терапії від гепатиту C пацієнтам більше не доведеться регулярно проходити медичні огляди. Візити до лікарів залишаться для людей з фіброзом або цирозом печінки.

МОЗ розширило перелік груп ризику, яким рекомендують проходити тестування на вірусний гепатит C. Обстеження щонайменше раз на рік радять :

людям, які проживають або мають статеві стосунки з інфікованими на вірусний гепатит C;

донорам солідних (твердих) органів та тим, хто отримував органи внаслідок трансплантації;

пацієнтам, які готуються до онколікування чи імуносупресивної терапії (полягає в ослабленні імунної відповіді організму);

хворим з цирозом та іншими захворюваннями печінки.

Оновлені стандарти передбачають, що для лікування хворі віком від 12 років зможуть використовувати якісні препарати, рекомендовані ВООЗ.

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"Основним препаратом для лікування гепатиту C у дорослих і дітей старше 12 років визначено комбінацію софосбувір/велпатасвір – вона підходить для лікування всіх генотипів вірусного гепатиут C", – пояснили в МОЗ.

Також зміни торкнуться підходів до лікування деяких категорій пацієнтів, як-от людей із нирковою недостатністю, які мали неуспішний досвід боротьби з гепатитом, цироз, хворих на ВІЛ, вагітних та дітей.

"Зміни позитивно вплинуть на фінансування сфери через скорочення переліку лабораторних досліджень, що призначаються пацієнту перед лікуванням вірусним гепатитом C, ефективне використання коштів на придбання препаратів для лікування серед дітей та дорослих", – додали у ЦГЗ.

Раніше в Раді закликали виділити додаткові кошти на придбання ліків для населення, оскільки недофінансування централізованої закупівлі медикаментів складає 40%.