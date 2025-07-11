МОЗ перевірило якість допомоги при інсульті у понад 60 лікарнях: із частиною не продовжили договори

МОЗ перевірило якість допомоги при інсульті у 18 областях

Міністерство охорони здоров’я провело моніторинг якості медичної допомоги пацієнтам з інсультом у 18 областях. У результаті перевірок Національна служба здоров'я України не продовжила договори з 17 лікарнями.

Про це повідомляє МОЗ.

Протягом квітня-травня 5 експертних робочих груп провели перевірку 66 медичних закладів, які мали контракти з НСЗУ за пакетом послуг "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".

Моніторинг охопив 66 лікарень у 18 областях (Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській, Черкаській областях) та місті Києві.

Експертні групи перевіряли:

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чи надають допомогу пацієнтам з підозрою на інсульт цілодобово;

наявність у лікарні апаратів КТ/МРТ та цілодобовість проведення нейровізуалізації;

дотримання клінічних маршрутів і стандартів лікування;

рівень ефективності медзакладу (кількість вилікуваних пацієнтів, тромболізисів, тромбектомій);

дотримання принципу безоплатності – пацієнтам не мають виставляти рахунків за ліки та послуги, передбачені Програмою медичних гарантій.

Порушення вимог виявили у 17 медичних закладах. З ними з 1 липня НСЗУ не продовжила договори щодо надання допомоги при інсультах.

Перелік медзакладів, які не дотрималися вимог:

Немирівська міська лікарня;

Нововолинська центральна міська лікарня;

Камінь-Каширська центральна районна лікарня;

Міська клінічна лікарня №6 (Дніпро);

Обласна клінічна травматологічна лікарня (Кропивницький);

Васильківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування;

Ірпінська центральна міська лікарня;

Буська центральна районна лікарня;

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги;

Київська міська клінічна лікарня №5;

Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги;

Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського;

Валківська центральна районна лікарня;

Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова (Харків);

Богодухівська центральна районна лікарня;

Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування;

Одеська обласна клінічна лікарня (Дунайська філія).

Ці медзаклади зможуть податися на повторний моніторинг після усунення порушень.

Ще 19 лікарням договори продовжено лише до кінця III кварталу 2025 року. Вони мають негайно виправити виявлені порушення. Якщо до цього не зроблять, фінансування припиниться.

Серед найпоширеніших порушень:

відсутність цілодобової нейровізуалізації (КТ/МРТ), необхідної для встановлення діагнозу;

грубі та систематичні відхилення від клінічних протоколів лікування;

невідповідність вимогам щодо кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, у травні призупинили оплати 36 закладам охорони здоров’я через те, що там не забезпечували пацієнтів безкоштовними ліками та медичними виробами за Програмою медичних гарантій.