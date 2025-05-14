НСЗУ призупинила оплати 36 лікарням, в яких пацієнтів могли не забезпечувати ліками

Під час перевірки виявили, що в закладах могли не надавати безкоштовні ліки пацієнтам

В Україні призупинили оплати 36 закладам охорони здоров’я через те, що там ймовірно не забезпечували пацієнтів безкоштовними ліками та медичними виробами за Програмою медичних гарантій.

Про це повідомили в Національній службі здоров’я України.

НСЗУ провела перевірку медичних записів у електронній системі. Фахівці вивчали кількість наданих послуг, пацієнтів та інформацію про доходи та витрати.

"У деяких лікарень показник середніх витрат на закупівлю ліків та медвиробів на одного пацієнта був надзвичайно низьким та свідчив про ризик порушення умов договору з НСЗУ та незабезпечення пацієнтів необхідним лікуванням за державний кошт", – розповіли в службі.

Через це до 206 лікарень звернулися з вимогою пояснити низькі витрати. З них 36 медичних закладів не змогли обґрунтовано пояснити або заперечити ймовірні порушення, тому їм призупинили оплати послуг.

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"Відповідно умов договору, НСЗУ має право зупинити оплату послуг за відповідним пакетом у випадку, якщо надавач не надає запитувані документи та/або інформацію у встановлені строки або в повному обсязі", – пояснили в службі.

Оплату за деякими пакетами призупинили в комунальних міських закладах:

"Центрі спортивної медицини і реабілітації" Львівської обласної ради;

"Дитячій клінічній лікарні № 9 Подільського району міста Києва" Виконавчого органу Київської міської ради;

"Чопській міській лікарні" Чопської міської ради;

"Борзнянській міська лікарні" Борзнянської міської ради;

"Центрі спортивної медицини міста Києва";

"Глинянській міській лікарні" Глинянської міської ради Львівського району;

"Диканській лікарні планового лікування";

"Городищенському медичному об'єднанні" Городищенської міської ради;

"Тростянецькій міській лікарні" Тростянецької міської ради;

"Любомльському територіальному медичному об'єднанні" Любомльської міської ради;

"Кременчуцькому перинатальному центрі ІІ рівня";

"Уманській психіатричній лікарні" Уманської міської ради;

"Острозькій багатопрофільній лікарні" Острозької міської ради;

"Центрі соціально значущих хвороб" Миколаївської міської ради;

"Старокостянтинівській багатопрофільній лікарні" Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області;

"Буській центральній районній лікарні" Буської міської ради;

"Арцизькій центральній опорній лікарні" Арцизької міської ради;

"Фастівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування" Фастівської міської ради;

"Звенигородській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування" Звенигородської міської ради Черкаської області;

"Лубенській лікарні інтенсивного лікування" Лубенської міської ради Полтавської області;

"Центральній міській лікарні Червоноградської міської ради";

"Обласному фтизіопульмонологічному центрі" Харківської обласної ради;

"Київському міському клінічному ендокринологічному центрі" Виконавчого органу Київської міської ради;

Рівненському обласному протипухлинному центрі Рівненської обласної ради;

"Кіровоградській обласній лікарні".

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Також державне фінансування деяких послуг призупинили в сільських та селищних лікарнях:

Соціально-реабілітаційному центрі Середнянської селищної ради Закарпатської області;

"Грицівській лікарні" Грицівської селищної ради Хмельницької області;

"Ружинській центральній лікарні" Ружинської селищної ради;

"Словечанській районній лікарні" Словечанської сільської ради Житомирської області;

"Залозецькій районній лікарні" Залозецької селищної ради;

"Веселинівській районній лікарні" Веселинівської селищної ради;

"КНП "Центральна лікарня" Криничанської селищної ради";

"Казанківській багатопрофільній лікарні" Казанківської селищної ради;

"Товстенській селищній лікарні" Товстенської селищної ради;

"Кегичівській центральній районній лікарні" Кегичівської селищної ради;

"Острожецькій районній лікарні" Острожецької сільської ради.

В НСЗУ не пояснили, чи можуть медичні заклади відновити оплати за Програмою медичних гарантій та як пацієнтам цих лікарень і далі отримувати послуги.

Редакція "УП. Життя" звернулася до служби за додатковими поясненнями.

Раніше НСЗУ провела моніторинг у 16 лікарнях, де надають послуги з лікування інсультів за Програмою медичних гарантій. Порушення виявили у всіх закладах.