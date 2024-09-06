Чи варто очікувати осіннього спалаху COVID-19? Прогнози від МОЗ

Заступник Міністра охорони здоров’я Ігор Кузін вважає, що новий спалах COVID-19 цієї осені малоймовірний.

Про це він заявив в інтервʼю для "УП. Життя".

"Осінній спалах малоймовірний, тому що на світовому рівні поки що немає нових мутацій коронавірусу, окрім FLiRT.

Приблизно з вересня ми вже будемо реєструвати циркуляцію інших респіраторних вірусів, які витіснять COVID-19 із загальної маси", – пояснив він.

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Кузін також зазначив, що нещодавній літній спалах коронавірусу в Україні був спричинений саме субваріантом FLiRT, який відрізняється високою швидкістю передачі.

"Це тенденція не лише України, а й всього світу. Вона викликана новим субваріантом FLiRT, який достатньо швидко передається від людини до людини", – повідомив заступник міністра.

Кузін підкреслив, що впродовж літнього періоду на COVID-19 перехворіли сумарно приблизно 75 тисяч українців. У червні – було зареєстровано понад 2300 випадків COVID-19 серед українців, в липні – вже було майже 11,5 тисячі інфікованих, а в серпні – 64 тисячі.

Проте він зазначив, що навантаження на медичну систему залишалося контрольованим.

"У середньому, на сьогодні, десь 15-17% від захворілих потребують стаціонарної допомоги. Це абсолютно нормальні показники для респіраторної групи інфекцій", – розповів Кузін.

З приводу летальних випадків Кузін повідомив, що рівень смертності значно нижчий, ніж у попередні періоди пандемії.

"Усього за червень-серпень у нас було зареєстровано 112 летальних випадків. Це відносно невеликий відсоток, але водночас серед госпіталізацій у нас переважають люди 60+ років. Найчастіше – невакциновані або ті, які не отримали необхідний курс щеплення", – додав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, що від початку серпня на COVID-19 захворіли понад 26 тисяч українців.