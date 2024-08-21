МОЗ: У серпні в Україні зафіксували понад 26 тисяч випадків COVID-19

Від початку серпня на COVID-19 захворіли понад 26 тисяч українців.

Переважна більшість госпіталізованих – пацієнти віком понад 60 років, які не отримали жодної дози вакцини або не мали щеплення впродовж останніх 12 місяців.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"У червні на COVID-19 захворіли 2300 українців, у липні, коли почали реєструвати появу штаму, – майже 11,5 тисячі. За першу половину серпня вже зафіксували понад 26 тисяч хворих", – розповів Ігор Кузін.

Уперше новий штам FLiRT виявили у березні 2024 року, що призвело до суттєвого зростання захворюваності в багатьох країнах світу.

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За словами Головного санітарного лікаря, поява цієї форми вірусу в Україні очікувана, але вона викликала більш ранній приріст захворюваності, ніж прогнозували раніше.

Характерною особливістю FLiRT є швидке поширення, яке викликає хвилеподібну захворюваність

"Натомість протікання перебігу цього захворювання – класичне для всього підвиду "Омікрон". Воно передбачає доволі легкий перебіг у людей, які мають повний курс вакцинації", – пояснив Ігор Кузін.

За його словами, найбільші ризики важкого перебігу вірусної хвороби мають українці віком понад 60 років та ті, хто має супутні неінфекційні захворювання.

Кузін також зазначив, що в Україні штам FLiRT не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації. Наразі кількість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, коливається від 2 до 2,5 тисячі.

Водночас директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург днями заявляла, що у Києві стрімко збільшується кількість людей із тяжким перебігом COVID-19. Частина з них потребує кисневої підтримки та апаратів штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, у зв’язку із спалахом захворюваності на COVID-19 в Україні оновили рекомендації щодо вакцинації.