В Україні стартувала кампанія вакцинації проти трьох небезпечних хвороб

Охочі вакцинуватися можуть зробити щеплення безкоштовно за попереднім записом у сімейного лікаря

З 1 серпня і до кінця 2024 року в Україні посилять заходи з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця.

Протягом цього періоду дорослі та діти, які не отримали планові щеплення або ревакцинацію, зможуть отримати необхідну інформацію про процедуру та вакцинуватися, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

"З 1 серпня по всій країні починається додатковий раунд з вакцинації дітей та ревакцинації дорослих, який триватиме до кінця року. Медична система забезпечує можливість отримати щеплення як в пунктах щеплень, так і під час виїзних сесій вакцинальних команд медиків до громад", – йдеться в повідомленні міністерства.

Як зазначають у відомстві, за результатами 2023 року рівень вакцинації проти дифтерії та правця серед українців, попри наявність вакцин у медзакадах, на 37% нижчий, ніж в країнах ЄС.

Очікується, що за допомогою додаткових заходів 80% українців отримають щеплення від кашлюку, дифтерії та правця.

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"Вакцини врятували більше життів, ніж будь-який інший медичний винахід в історії. Ми закликаємо батьків попіклуватися про своїх дітей, переконавшись, що вони мають усі необхідні щеплення. Також дорослим необхідно потурбуватися про себе, пройшовши вчасну ревакцинацію", – сказав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

У МОЗ нагадали, що вакцинація – єдиний ефективний в 95-100% засіб, щоб вберегтися від небезпечних інфекційних хвороб.

Особи, які не зробили щеплення за Національним календарем або пропустили його, можуть зробити безоплатну вакцинацію за попереднім записом у сімейного лікаря.

Процедуру можна отримати в медичних закладах усіх регіонах країни, зазначають у МОЗ.

Зазначимо, вакцину проти дифтерії та правця отримують з першого року життя.

Профілактичну імунізацію пізніше необхідно отримувати чотири рази: у два, чотири та шість місяців із першою повторною ревакцинацією у віці 18 місяців.

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П’яту вакцинацію, яка не включає компонент, що захищає від кашлюку, у віці шести років. Шосту – у 16. Далі дорослі мають оновлювати свій захист кожні десять років.

Для цих щеплень не є протипоказаннями хронічні хвороби чи вагітність.

Чим небезпечні кашлюк, дифтерія та правець?

Кашлюк – гостра бактеріальна інфекційна хвороба дихальних шляхів, яка здатна викликати важкі напади кашлю. Симптоми захворювання можуть тривати від кількох тижнів до місяців.

Інфекція становить найбільшу небезпеку для немовлят, в яких може спричинити тимчасову зупинку дихання. Крім того, маленькі діти мають високі ризики ускладнень та смерті від захворювання.

Кашлюк поширюється повітряно-крапельним шляхом або чханні інфікованого.

Дифтерія – гостра інфекційна хвороба, що вражає переважно слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та шкіру. Перебіг захворювання характеризується утворенням характерних плівок, які можуть викликати серйозні ускладнення.

Бактерія, яка спричиняє дифтерію, в дихальних шляхах людини починає виділяти токсин – через кров він вражає серце, нервову систему, нирки та інші органи.

Навіть своєчасне лікування за відсутності вакцинації не може забезпечити одужання. У близько 20% таких випадків хворі помирають.

Правець – гостра інфекційна хвороба, спричинена бактерією, яка виділяє потужний токсин. Хвороба вражає нервову систему і призводить до сильних болючих м’язових спазмів (судом).

Інфікування відбувається, якщо збудник потрапить через пошкодження шкіри: рани, порізи, опіки, укуси тварин, травмування гострими предметами, уламками деревини.

Смертність від правця у випадку зараження досягає від 25 до 80 %.

За даними ООН, у світі у 2023 році близько 14,5 млн дітей не отримали щеплення від кашлюку, дифтерії та правця. Кількість вакцинованих немовлят, які отримали три дози медичного препарату, нижча за необхідну для того, щоб запобігти спалаху хвороб.