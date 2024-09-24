МОЗ оновило вимоги до медоглядів освітян: що зміниться з 1 жовтня

Міністерство охорони здоров’я затвердило нові вимоги до організації та проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти. Вони набудуть чинності з 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомили в Службі освітнього омбудсмена.

Згідно з новими вимогами, працівники закладів освіти повинні проходити комплексний медичний огляд, який включатиме лабораторні та інструментальні дослідження, а також консультації лікарів-спеціалістів.

Серед обов'язкових досліджень:

загальний аналіз крові та сечі;

серологічні дослідження на інфекційні хвороби;

дослідження на гіменолепідоз та ентеробіоз (аналізи, які дозволяють виявити наявність яєць паразитичних червів гельмінтів);

бактеріологічні дослідження (для окремих категорій).

Обстеження спеціалістами включатимуть:

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огляди терапевта або сімейного лікаря;

дерматовенеролога;

отоларинголога;

стоматолога;

психіатра.

Інструментальні обстеження передбачають вимірювання артеріального тиску, електрокардіограму та флюорографію (щорічно для груп ризику, пов'язаних з туберкульозом.

Щорічна флюорографія для освітян стане не обовʼязковою

Працівники закладів освіти не входять до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, тому для них не є обов'язковим щорічне проходження флюорографії.

Однак за наявності певних симптомів чи критеріїв, їх можуть віднести до цієї групи і зобов'язати проходити це обстеження щорічно.

Щеплення стане обов’язковою умовою для роботи

З 1 жовтня 2024 року в силу вступить оновлений перелік обов’язкових щеплень для працівників освіти, відповідно до якого вони не будуть допущені до роботи без вакцинації проти певних інфекційних хвороб.

Періодичність і перелік щеплень визначені чинним законодавством.

Психіатричні огляди відбуватимуться раз на пʼять років

Відповідно до оновленого порядку, працівники освітніх закладів підлягатимуть психіатричним оглядам раз на п’ять років (раніше його проводили щорічно). Також вони проходитимуть лабораторне тестування на наявність психоактивних речовин.

Роботодавці мають право вимагати позачерговий огляд у разі підозри на психічний розлад.

Питання дистанційної роботи та медичних оглядів

У зв’язку з численними зверненнями освітян, які працюють дистанційно, Служба освітнього омбудсмена звернулася до МОЗ з пропозицією відтермінувати проходження обов’язкових медичних оглядів для працівників, які не мають фізичного контакту з дітьми та іншими працівниками. МОЗ поки не надало конкретної відповіді щодо цього.

Раніше ми розповідали, що МОЗ внесло зміни до процедури медогляду для дошкільнят і школярів.