МОЗ внесло зміни до процедури медогляду для дошкільнят і школярів: що вони передбачають

МОЗ затвердило єдину медичну довідку для зарахування дітей до закладів освіти

Міністерство охорони здоров'я України скасувало застарілі вимоги щодо медичних довідок для зарахування дітей до садочків, шкіл та інших закладів освіти. Тепер діє єдина уніфікована довідка № 086/о.

Вона замінить численні обстеження і довідки різної форми, повідомляють у МОЗ.

"Ми виступаємо чітко проти черг влітку заради папірця для садочка чи школи, проти оглядів поспіхом через чергу, проти масових направлень на флюорографію для дітей 14-17 років.

Ми скасували ці морально застарілі норми. Будуємо нову систему профілактики, орієнтовану на реальні потреби кожної дитини", – каже міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

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Тепер замість кількох вузькопрофільних спеціалістів дитину оглядатиме лише сімейний лікар. І тільки у разі виявлення проблем зі здоров'ям, дитину направлять до профільного спеціаліста.

Огляд включатиме збір анамнезу, фізикальне обстеження, перевірку зору, слуху, постави, а також виявлення гострих чи хронічних захворювань.

Також перед садочком чи школою дитину обов'язково має оглянути стоматолог.

Пройти медогляд можна протягом року, а результати обстеження будуть дійсні 12 місяців.

Водночас заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти відповідно до власних правил зарахування на навчання можуть мати додаткові медичні вимоги.

Крім того, дитина повинна мати всі необхідні щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Нагадаємо, нещодавно уряд оновив правила проходження ВЛК. Вони передбачають, що деякі військовозобов’язані зможуть не проходити медогляд.