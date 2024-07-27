На Одещині чоловік потрапив до лікарні після укусу павука

На Одещині у місті Болград чоловіка вкусив небезпечний павук каракурт.

У Болградській лікарні повідомили, що за пацієнтом спостерігають у реанімаційному відділенні, пише місцеве видання "Махала".

"За словами пацієнта, це сталося під час проведення польових робіт. Після детального опису павука, якого бачила людина, ми встановили, що це каракурт.

Зараз стан чоловіка середнього ступеня тяжкості, він знаходиться під спостереженням у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних ускладнень", – розповіла журналістам заступниця генерального директора Болградської центральної районної лікарні Катерина Ніколаєва.

У лікарні зауважили, що зараз по всій Україні немає протикаракуртної сироватки. "Щойно десь з’явиться інформація про її появу, ми відразу її закупимо", – додала Ніколаєва.

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Нагадаємо, каракурт – це один з найнебезпечніших видів павуків роду Чорних вдів, який водиться на півдні України. Його отрута діє на центральну та периферичну нервову систему і призводить до смерті, якщо вчасно не надати медичну допомогу.

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Якщо вас вкусив каракурт, потрібно якомога оперативніше звернутися до лікаря, пояснював завідувач приймального відділення медичної мережі "Добробут" Віталій Бібіков.

А поки ви чекаєте на допомогу, варто промити місце укусу чистою водою з мильним розчином, випити антигістамінний та нестероїдний протизапальний препарати.

А якщо хочете дізнатися, як розпізнати каракурта, і які ще небезпечні павуки водяться в Україні, читайте цей матеріал.