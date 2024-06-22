Отруйні всі! Які павуки живуть в Україні, як розпізнати небезпечних і що робити, якщо вас вкусили

У народі можна почути, що вбивати павука – "погана прикмета". Проте деякі люди, побачивши павука, від страху чи відрази хочуть знищити його капцем, або ж спакувати валізи і переписати квартиру на непроханого гостя.

Однією з найпоширеніших фобій є арахнофобія – страх павукоподібних. Людей лякає велика кількість лап павуків та їхній "зловісний" образ, навіяний попкультурою, але насправді ці членистоногі дуже корисні для екосистеми.

Звісно, ми не закликаємо вірити у прикмети, але радимо подумати про збереження цінних видів у природі, перш ніж хапатися за капці чи віник.

Щоб менше боятися павуків та навчитися мирно з ними співіснувати – варто більше дізнатися про українські види, зокрема найнебезпечніші з них.

Які павуки живуть в Україні, чим вони корисні, які з них отруйні для людини і що робити, якщо вас покусали? Розібратися в цих питаннях "Українській правді. Життя" допомогли:

ВІДЕО ДНЯ

дослідниця павуків, арахнологиня Ніна Полчанінова ;

завідувач приймального відділення медичної мережі "Добробут" Віталій Бібіков .

Що треба знати про павуків?

Усі павуки отруйні, але отрута більшості видів не загрозлива для людини Фото: Андрій Суран

Павуки – ряд членистоногих тварин, що належать до класу павукоподібних. Вони живуть повсюдно на суходолі, крім Антарктиди.

У світі існує понад 52 тисячі видів павуків, і всі вони отруйні. Але не поспішайте замуровуватися у квартирі! Отрута насамперед вбиває комах, якими харчуються павуки, і може загрожувати іншим тваринам.

Лише кілька десятків видів павуків є небезпечними для людей, і більшість із них не живуть в Україні.

"Павуки – це не комахи. Це зовсім інша група тварин, що належить до класу павукоподібних. Усі вони мають отруйні залози у щелепах (хеліцерах), які допомагають їм харчуватися та захищатися. Але не всі вони небезпечні для людини.

У світі приблизно 20-30 видів павуків, отрута яких доволі сильна і небезпечна для людини. У деяких випадках вона може призвести до паралічу, омертвіння тканин", – розповідає павукознавиця Ніна Полчанінова.

Araniella cucurbitina, яку іноді називають зеленим огірковим павуком Фото: Michael Acheront

Усі павуки – хижаки, хоча деякі з них іноді додають у раціон рослинну їжу. Розмір жертви залежить від розміру павука та міцності їхніх ловильних сіток. Зазвичай туди потрапляють різноманітні комахи, але іноді – маленькі птахи.

Також павуки вдаються до канібалізму: самиці часто поїдають самців після спарювання. Цікаво, що павуки можуть довго голодувати, а потім наїдатися про запас (звідси відома фраза "наївся, як павук").

Павуки мають 8 ніг та кілька пар простих очей (8, 6, 2 очей), але є особини без очей, що живуть у печерах. Також у павуків є щелепні кінцівки (хеліцери), якими вони розривають здобич, кусають, а деякі – риють землю для створення "гнізда" з павутини.

Унікальний візерунок павутини залежить від виду павука, але не всі павуки плетуть сітки Фото: Дмитро Назаренко

Попри поширений стереотип, не всі павуки плетуть сітки – багатьом у ловлі здобичі просто допомагає міцна щелепа та отрута. Унікальний візерунок павутини залежить від виду тварини.

Павуки зазвичай не атакують першими – вони або захищаються, якщо їх потривожили, або кусають з переляку, якщо їх випадково придавили.

Також не варто вірити інформації про аномальну "навалу павуків", наголошує Ніна Полчанінова. Як і в усіх безхребетних, у павука трапляються сезонні та багаторічні коливання чисельності, тому інколи їх ніби стає більше, ніж зазвичай.

Які павуки водяться в Україні?

В Україні живе понад тисяча видів павуків Фото: Michael Acheront

В Україні водиться понад тисяча видів павуків. У Карпатах фіксували понад 500 видів, а на Лівобережжі України – понад 700.

Ці тварини живуть в абсолютно різних середовищах, залежно від виду – у степах, лісах, на узбережжях чи в людських оселях. Наприклад, павук-сріблянка або водяний павук – єдиний з українських видів, який пристосувався до життя під водою, де він плете павутину і ловить здобич. Трапляється в стоячих або повільно текучих прісних водоймах, людині не загрожує.

Павук-хрестовик в Україні Фото: Андрій Суран

Колопряди – поширена родина, до яких зокрема належать хрестовики. Ці павуки плетуть колесоподібну павутину і живуть у кронах дерев, серед заростей, на луках. Хрестовика легко впізнати, бо у нього на тілі є білі або світло-бурі плями у вигляді хреста. До цієї ж родини належить аргіопа Брюнніха з жовтим черевцем і чорно-білими смужками, якого також називають "павук-оса". Обидва не прокусують шкіру і не становлять загрози для людини.

Аргіопа Брюнніха або "павук-оса" Фото: Оля Думанчук

Також є група павуків, які зазвичай сидять на квітах, – так звані "квіткові павуки". Це маленькі тварини з міцними щелепами, які здатні вбити жертву, що в 4 рази більша за них (бджолу чи джмеля), але для людини безпечні. Вони не плетуть павутину і часто сидять у садах чи квітниках.

Квітковий павук Мізумена клишонога Фото: Геннадій Гришин/Павуки Україні

Павуки-стрибуни обʼєднують понад 500 родів, більшість з яких живуть у тропіках, але є і в Україні. Вони знамениті своїми неймовірними очима і поглядом, як у кота зі "Шрека"!

Ці павуки пристосовані до життя в горах, лісах і напівпустелях, можуть сидіти на цегляних стінах чи каменях. Цікавою особливістю павуків-стрибунів є їхні шлюбні танці – самець танцює, щоб привабити павучиху (дивіться відео нижче).

Також танці є у павуків-вовків, які живуть у траві неподалік від водойм або риють нірки у вологому піску, і випадково можуть забігти у ванні кімнати приватних будинків.

У людських оселях живе павук-косар (не плутати з косариками) – він має дуже довгі ноги і зазвичай плете павутину по кутках, біля вікон. Також поширений так званий "домовий павук" (Tegenaria domestica) із родини воронкових, який плете воронку із павутини у темних місцях оселі (на горищах, у підвалах, погребах тощо).

Ще один цікавий хатній вид – павук-плювака (Scytodidae). Це маленький рідкісний павук, поширений у всьому світі. Він цікавий тим, що "запльовує" і приклеює свою здобич рідким павутинням з отрутою. Види плювак, які живуть в Україні, повністю безпечні для людини.

"Хатні павуки належать до видів, які називають синантропними – це тварини, які живуть у людських оселях або поруч з людиною. Також є чужинні види, які можуть потрапити в дім випадково.

Наприклад, хрестовик може забігти, сплести щось на стіні, але постійно він не проживає біля людини. Павуки-вовки можуть забігти у ванну по трубах. Але каракурт ніколи не оселиться вдома", – пояснює Ніна Полчанінова.

Які павуки в Україні небезпечні для людей?

Каракурт

Каракурт – один з найнебезпечніших видів павуків роду Чорних вдів

Каракурт – один із найотруйніших павуків роду Latrodectus, розповсюджений в Азії і Європі, якого іноді називають "європейською чорною вдовою". Це єдиний вид в Україні, який може завдати серйозної шкоди здоров’ю, каже Ніна Полчанінова.

Каракурти – це чорні павуки з круглим тілом, розміри яких можуть досягати 2 см. У самців - характерний рисунок з червоних плям, оточених білим. Під час шлюбного сезону самиці також можуть мати на тілі червоні плями, які потім зникають.

В Україні каракурт проживає в Одеській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях і Криму.

Каракурт у Криму, 2013 рік Фото: Святачок Тараканофф/Павуки України

Цей вид не любить дуже сухі та спекотні місця, мешкає на узбережжях, у низинах, біля бур’янів і трави. Він може опинитися навіть на городі, якщо після поливу утворилося вологе середовище.

"Після запліднення самка плете павутину біля землі, під кущиком, у траві. Потім самиця робить кокони, які нагадують крапельки, а в них вміщує яйця. У цих коконів досить щільна оболонка. Спочатку самка їх охороняє, а потім в кінці серпня-вересня – вмирає.

Кокони з потомством залишаються у траві, зимують, і у квітні звідти виходять молоді особини. Коли вони зовсім малі, то не можуть прокусити шкіру і не загрожують людині", – каже Ніна Полчанінова.

Укус каракурта болісний. Зазвичай людина відчуває дію отрути за 15-30 хвилин, протягом першої години біль віддає в кінцівки або живіт. Може з’явитися пітливість, нудота, підвищена температура, утруднене дихання, біль у м’язах, головний біль, судоми.

"І самці, і самки мають доволі сильну отруту і прокушують шкіру людини. Укус дуже болючий і, якщо нічого не робити, то небезпечний..

Цей павук також дуже небезпечний для тварин. Наприклад, якщо каракурт кусає вівцю, вона гине", – каже арахнологиня.

Стеатода, що нагадує каракурта Фото: Іван Зоценко

Водночас із каракуртом часто плутають павуків-стеатод, які живуть у людських оселях: вони також темні та округлі, але не становлять жодної загрози. А каракурт може потрапити до хати хіба що випадково.

Розрізнити цих павуків неозброєним оком важкувато, тож найкращий варіант дій, якщо бачите круглого чорного павука, – просто не чіпати його. Також під час подорожей півднем варто зберігати обачність, особливо у травні-червні.

"Якщо люди їдуть відпочивати на південь, займаються туризмом, треба завжди дивитися, куди ви йдете, не сідати і не падати на голій траві чи піску.

Якщо все-таки каракурт потрапив у дім, можна взяти його віником на совок і винести подалі", – каже Ніна Полчанінова.

Тарантул

Тарантул південноруський Lycosa singoriensis риє в землі нірки, іноді до метра в глибину Фото: Michael Acheront

Тарантул – найбільший павук в українській фауні, що належить до родини павуків-вовків (Lycosidae) і є легко впізнаваним через свою волохатість. В Україні водиться тарантул південноруський – довжина його тіла може сягати 3 сантиметри, а з лапами – до 7 см.

Тарантули можуть зустрітися людині у полі, на городі, пасовищі, узбіччі дороги. Вони риють в землі нірки, іноді до метра в глибину, які вистилають павутиною.

Найбільший в Україні павук тарантул може перетнутися з людиною на городі, у полі тощо Фото: Ірина Захаренко

"Самка тарантула живе два роки. Щовесни вона відкладає яйця, групує у круглий білий кокон і двома парами хеліцерів перевертає його, щоб він рівномірно прогрівався. Коли малюки виходять, вони двома парами передніх ніг залазять мамі на верх черевця і головогрудей, і вона з ними бігає.

Спочатку самка охороняє павучат, поки вони не полиняли перший раз, а потім поступово скидає, і вони стають самостійні", – каже Ніна Полчанінова.

Тарантул належить до павуків-вовків. На фото мама з малюками Фото: Валерій Дубровін

Як і інші українські павуки, тарантули не нападають першими, але якщо ви їх зачепите – можуть вкусити, захищаючи себе чи потомство. Укус тарантула можна порівняти з укусом бджоли. Він не є смертельно небезпечним для людини, але може загрожувати алергічною реакцією.

"Я отримувала повідомлення, що у когось вівця з'їла тарантула, їй роздуло живіт. Таке може бути. Тварини можуть і загинути, але для людей це не так загрозливо", – каже Ніна Полчанінова.

Жовтосумий павук

Цей жовтий павук (Cheiracanthium punctorium) належить до виду жовтосумих павуків Фото: Ігор Сахно

Жовтосумий павук (Cheiracanthium) належить до родини Cheiracanthiidae, він не плете сіток і живе у траві. Тіло павука жовте, а хеліцери – чорні. Вид поширений по всій Україні.

"Зазвичай кусаються самці, коли у червні-липні бігають у пошуках самиці та випадково перетинаються з людьми. Вони доволі величенькі, можуть сягати більше сантиметра. Місце укусу може напухнути, може піднятися температура, залежно від того, куди він вкусив", – каже Ніна Полчанінова.

За словами арахнологині, кожного літа медики стикаються з двома-трьома випадками укусів цього павука.

Хоч отрута цього павука не вважається небезпечною для людини, але все-таки може викликати алергічну реакцію. Тому важливо отримати правильне лікування при укусі.

"Знаю випадок, коли павук впав чоловіку на голову і вкусив. Зрозуміло, що коли отрута потрапляє в зону шиї чи голови, наслідки набагато сильніші.

Чоловіку було дуже зле. Але зазвичай симптоми – це біль і набряк, може пройти навіть без температури. Головне не лякатися, пити багато води, полежати у спокої, і якщо стає погано, звернутися до лікаря та отримати антитоксичну терапію", – пояснює Ніна Полчанінова.

Ерезус чорний

Павук-сонечко Eresus kollari на Вінниччині Фото: Сергій Кемінь

Одним з останніх загрозливих видів, виявлених в Україні, є Ерезус чорний (Eresus kollari, раніше Eresus niger) – рідкісний вид отруйних павуків, якого ще називають "павук-сонечко".

Цей вид поширений у Європі, Північній Африці та Середній Азії. У самців червоне черевце з чорними точками, наче у "божої корівки", а самиця – повністю чорна.

Ерезус на Київщині Фото: Anna Datskiv

Ерезус не плете сітки, а натомість робить нори і вистеляє їх павутиною, трапляється у сухій траві. Самиця може жити до 2 років.

"Він включений у Червоні книги різних країн, тому що є мешканцем степових оселищ, які перебувають під загрозою зникнення через надмірний антропогенний вплив", – зауважує Ніна Полчанінова.

Вкусив павук. Як розпізнати укус і що робити?

Павуки – це хижаки, які поїдають безліч комах Фото: Андрій Суран

Завідувач приймального відділення медичної мережі "Добробут" Віталій Бібіков розповів, що у своїй практиці регулярно стикається з пацієнтами, які скаржаться на укуси павуків, але лікарю ще не доводилось бачити серйозні побічні дії.

"Ми часто стикаємося з укусами комах і павуків. Особливо це стосується людей (зокрема, дітей), які ходили по відкритій місцевості на природі з незахищеними шкірними покривами.

Зазвичай це місцеві алергічні реакції, у деяких пацієнтів були генералізовані кропив’янки, але не більше. У нас немає таких екзотичних павуків, тому зазвичай виникає лише місцева запальна реакція", – пояснює лікар.

Про укус павука можуть свідчити одна або дві точки на шкірі (сліди від хеліцер тварини), біль, набряк, нудота, симптоми отруєння.

Якщо вас вкусив павук, лікар рекомендує:

Не панікувати.

Пити багато води.

Промити місце укусу чистою водою з мильним розчином.

Випити антигістамінний та протизапальний препарати.

"Якщо вкусив павук і ви точно знаєте, що це не умовний каракурт, а більш безпечний вид, треба просто промити шкіру водою зі звичайним мильним розчином.

По-друге, випити дві таблетки: антигістамінний препарат (як-от лоратадин) і нестероїдний протизапальний препарат на кшталт ібупрофену чи парацетамолу", – каже лікар.

Звернутися до лікаря.

Якщо ви вважаєте, що вас вкусив каракурт – якомога швидше зверніться до центрів екстреної медицини, які зазвичай мають протиотруту. Отрута каракурта нейротоксична, впливає на дихання і роботу серця, додає Ніна Полчанінова. Якщо не звернутися до лікаря, наслідки укусу можуть загрожувати життю.

Також Віталій Бібіков рекомендує звертатися до лікаря після укусу будь-якого іншого павука, якщо вас турбують сильні симптоми (підвищена температура, нудота, сильний біль, утруднене дихання тощо). Нагадаємо, що алергія може загрожувати набряком Квінке.

Зрештою, медик радить показати рану лікарю для профілактики, щоб виключити ризик правця.

"Самі павуки не передають правець, але зараження правцем може відбуватися при укусі будь-яких тварин. Через відкриту рану можуть потрапити спори бактерій роду Clostridium. Тому бажано, щоб лікар оглянув і визначив, чи потрібно протиправцевий анатоксин, чи потрібно ввести імуноглобулін", – каже Віталій.

НЕ варто прикладати лід, пити марганцівку, мазати укус пантенолом чи використовувати народні методи. Також лікар не рекомендує самостійно нагрівати місце укусу.

Деякі павукознавці вважають, що отрута швидше розкладається під дією тепла, тому місце укусу можна прогріти сірником чи запальничкою. Однак Віталій Бібіков радить оперативно звертатися до лікаря.

Чи може павук заповзти до рота або вуха вночі?

Один із видів павуків-вовків Фото: Андрій Суран

Це питання турбує багатьох арахнофобів. Ніна Полчанінова стверджує, що такого ризику немає. Тим паче українські хатні павуки для людини зовсім не шкідливі.

"Скільки я займаюся павуками, ніколи такого не чула. Павукам зовсім не цікава людина, щоб кудись заповзати. Однак вони можуть заповзти у чобіт чи ще у якийсь куточок, який їм здається безпечним. Тому треба обережно дивитися, що ви вдягаєте", – наголошує арахнологиня.

Також знаменитий міф, що "люди ковтають 8 павуків уві сні щороку", не відповідає дійсності. Павуки зазвичай не залазять у ліжко, якщо там немає постільних клопів. І точно не полюватимуть на людину, яка спить. Уві сні людина хропить, дихає, сопе, і ці вібрації потенційно відлякують павуків, пише Scientific American.

Якщо ж людина ночує на природі без намету, павук може випадково заповзти на її обличчя, але такі випадки радше виняток, ніж правило.

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Чим корисні павуки і чому їх не варто вбивати?

Хрестовик зі здобиччю Фото: Андрій Суран

У Британському арахнологічному товаристві наголошують, що павуки надзвичайно важливі для сільського господарства та садівництва. Павуки – це хижаки, які поїдають безліч комах, рятуючи людину від нашестя мошок, мух, комарів, які переносять хвороби тощо.

У 2017 році швейцарські науковці підрахували, що всі павуки на Землі щороку споживають 400-800 мільйонів тонн здобичі. Уявіть, скільки неприємних для людей комах знищують ці створіння!

У Південній Америці деякі види хатніх павуків навіть розводять для того, щоб знищувати шкідників. Водночас самі павуки є дуже смачним і поживним кормом для птахів та рептилій.

"Не треба нікого вбивати. Треба розуміти, що у природі все виконує свою функцію, і павуки – на своєму місці. Це ми у них в гостях, коли приходимо на річку, до води чи в ліс, де вони живуть. Тому треба співіснувати з павуками, обережно поводитись і поважати їх", – закликає Ніна Полчанінова.

Олена Барсукова, "Українська правда. Життя"