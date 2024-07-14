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Чи може вас вкусити цей павук? Дізнайтеся в ТЕСТІ

Олена Барсукова — 14 липня, 06:00
Фото: Tomatito/DEPOSITPHOTOS
Чи може вас вкусити цей павук? Дізнайтеся в ТЕСТІ
Фото: Tomatito/DEPOSITPHOTOS

В Україні живе понад тисяча різних видів павуків, але лише кілька з них мають небезпечну для людини отруту. При цьому багато людей бояться павуків, плутають їх між собою або приймають за комах.

Чи зможете ви розрізнити тропічні види від українських за фотографією? Чи впізнаєте небезпечних павуків у тесті?

Усе це можна перевірити у новому тесті від "УП. Життя". Дізнайтеся більше цікавинок про павуків – і тоді арахнофобія боятиметься вас!

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Чи може цей павук залізти вам на обличчя, поки ви спите?

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Як називається родина павуків, до якої належить цей тонконогий красень?

ВІДЕО ДНЯ
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Що це за павук?

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Як по-науковому називається відомий у народі “павук-оса”?

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Чи можна в Україні зустріти павука, укус якого викликає тривалу ерекцію?

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Що це за павук на фото?

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Як називається цей павук з дивовижними очима?

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До якої родини належить цей пухнастик?

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Чи можна зустріти це “сонечко” в Україні?

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До якої родини належить цей павук?

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А як називається цей павук?

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Чи може цей павук напасти на вас у вашому дворі?

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З ким можна сплутати отруйного павука каракурта?

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Чи може цей павук завітати до вас у гості в Україні?

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Чи може павук з таким задом зʼїсти вас?

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