Тест
Чи може вас вкусити цей павук? Дізнайтеся в ТЕСТІ
Фото: Tomatito/DEPOSITPHOTOS
Фото: Tomatito/DEPOSITPHOTOS
В Україні живе понад тисяча різних видів павуків, але лише кілька з них мають небезпечну для людини отруту. При цьому багато людей бояться павуків, плутають їх між собою або приймають за комах.
Чи зможете ви розрізнити тропічні види від українських за фотографією? Чи впізнаєте небезпечних павуків у тесті?
Усе це можна перевірити у новому тесті від "УП. Життя". Дізнайтеся більше цікавинок про павуків – і тоді арахнофобія боятиметься вас!
Чи може цей павук залізти вам на обличчя, поки ви спите?
Як називається родина павуків, до якої належить цей тонконогий красень?
ВІДЕО ДНЯ