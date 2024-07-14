Чи може вас вкусити цей павук? Дізнайтеся в ТЕСТІ

В Україні живе понад тисяча різних видів павуків, але лише кілька з них мають небезпечну для людини отруту. При цьому багато людей бояться павуків, плутають їх між собою або приймають за комах.

Чи зможете ви розрізнити тропічні види від українських за фотографією? Чи впізнаєте небезпечних павуків у тесті?

Усе це можна перевірити у новому тесті від "УП. Життя". Дізнайтеся більше цікавинок про павуків – і тоді арахнофобія боятиметься вас!

1/15 Чи може цей павук залізти вам на обличчя, поки ви спите? Так Ні, адже це водяний павук сріблянка, який не водиться у людських оселях. Хіба що ви плануєте спати в озері, як русалка? (Фото: Frederik Leck Fischer/iNaturalist) Ні Ні, адже це водяний павук сріблянка, який не водиться у людських оселях. Хіба що ви плануєте спати в озері, як русалка? (Фото: Frederik Leck Fischer/iNaturalist)

2/15 Як називається родина павуків, до якої належить цей тонконогий красень? Косарики Стрункий павучок з фото належить до родини павуків-косарів (Pholcidae), яка охоплює понад 1,8 тисячі видів. Павуки-косарі мають довгі й тонкі ноги з гнучкими лапками та часто живуть у людських оселях. (Фото: vasyliuk1/iNaturalist) Павуки-краби Стрункий павучок з фото належить до родини павуків-косарів (Pholcidae), яка охоплює понад 1,8 тисячі видів. Павуки-косарі мають довгі й тонкі ноги з гнучкими лапками та часто живуть у людських оселях. (Фото: vasyliuk1/iNaturalist) Павуки-косарі Стрункий павучок з фото належить до родини павуків-косарів (Pholcidae), яка охоплює понад 1,8 тисячі видів. Павуки-косарі мають довгі й тонкі ноги з гнучкими лапками та часто живуть у людських оселях. (Фото: vasyliuk1/iNaturalist) Павуки-колопряди Стрункий павучок з фото належить до родини павуків-косарів (Pholcidae), яка охоплює понад 1,8 тисячі видів. Павуки-косарі мають довгі й тонкі ноги з гнучкими лапками та часто живуть у людських оселях. (Фото: vasyliuk1/iNaturalist) Павуки-шовкопряди Стрункий павучок з фото належить до родини павуків-косарів (Pholcidae), яка охоплює понад 1,8 тисячі видів. Павуки-косарі мають довгі й тонкі ноги з гнучкими лапками та часто живуть у людських оселях. (Фото: vasyliuk1/iNaturalist)

ВІДЕО ДНЯ

3/15 Що це за павук? Каракурт Це небезпечний павук каракурт, який належить до роду Чорних вдів родини павуків-тенетників. Його можна зустріти у південній частині України: на Херсонщині, Одещині, Миколаївщині, а також на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Донеччині. Каракурт має чорне тіло з червоними плямами, обведеними білим. Живе на узбережжях, у низинах, біля бур’янів і трави. Якщо ви побачите його – відходьте якомога далі, а при укусі – обов’язково звертайтеся до лікаря. (Фото: Matthieu Berroneau/iNaturalist) Тарантул Це небезпечний павук каракурт, який належить до роду Чорних вдів родини павуків-тенетників. Його можна зустріти у південній частині України: на Херсонщині, Одещині, Миколаївщині, а також на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Донеччині. Каракурт має чорне тіло з червоними плямами, обведеними білим. Живе на узбережжях, у низинах, біля бур’янів і трави. Якщо ви побачите його – відходьте якомога далі, а при укусі – обов’язково звертайтеся до лікаря. (Фото: Matthieu Berroneau/iNaturalist) Павук-павич Це небезпечний павук каракурт, який належить до роду Чорних вдів родини павуків-тенетників. Його можна зустріти у південній частині України: на Херсонщині, Одещині, Миколаївщині, а також на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Донеччині. Каракурт має чорне тіло з червоними плямами, обведеними білим. Живе на узбережжях, у низинах, біля бур’янів і трави. Якщо ви побачите його – відходьте якомога далі, а при укусі – обов’язково звертайтеся до лікаря. (Фото: Matthieu Berroneau/iNaturalist) Кінський павук Це небезпечний павук каракурт, який належить до роду Чорних вдів родини павуків-тенетників. Його можна зустріти у південній частині України: на Херсонщині, Одещині, Миколаївщині, а також на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Донеччині. Каракурт має чорне тіло з червоними плямами, обведеними білим. Живе на узбережжях, у низинах, біля бур’янів і трави. Якщо ви побачите його – відходьте якомога далі, а при укусі – обов’язково звертайтеся до лікаря. (Фото: Matthieu Berroneau/iNaturalist)

4/15 Як по-науковому називається відомий у народі “павук-оса”? Ерезус чорний Це аргіопа Брюнніха або аргіопа тигрова – яскравий павук з родини колопрядів, названий на честь данського зоолога Мортена Брюнніха. У народі аргіопу називають “павуком-осою” через чорно-білі смужки на жовтому тільці. Цей вид живе на луках, полюбляє їсти прямокрилих, а ще самиця ласує самцем після інтиму. Але не лякайтеся – отрута цього павука дуже слабка і не несе загрози для людини. (Фото: Валентина Пильник/"Павуки України") Аргіопа Брюнніха Це аргіопа Брюнніха або аргіопа тигрова – яскравий павук з родини колопрядів, названий на честь данського зоолога Мортена Брюнніха. У народі аргіопу називають “павуком-осою” через чорно-білі смужки на жовтому тільці. Цей вид живе на луках, полюбляє їсти прямокрилих, а ще самиця ласує самцем після інтиму. Але не лякайтеся – отрута цього павука дуже слабка і не несе загрози для людини. (Фото: Валентина Пильник/"Павуки України") Жовтосумий павук Це аргіопа Брюнніха або аргіопа тигрова – яскравий павук з родини колопрядів, названий на честь данського зоолога Мортена Брюнніха. У народі аргіопу називають “павуком-осою” через чорно-білі смужки на жовтому тільці. Цей вид живе на луках, полюбляє їсти прямокрилих, а ще самиця ласує самцем після інтиму. Але не лякайтеся – отрута цього павука дуже слабка і не несе загрози для людини. (Фото: Валентина Пильник/"Павуки України")

5/15 Чи можна в Україні зустріти павука, укус якого викликає тривалу ерекцію? Так Такий павук дійсно існує, але в Україні його немає. Це бразильський мандрівний павук (Phoneutria nigriventer), який живе у Бразилії, Аргентині, Уругваї та Парагваї. Його отрута викликає аномальну ерекцію (аж до некрозу статевого члена) та є смертельно небезпечною. Торік науковці вирішили, що у малих кількостях отрута може допомогти викликати ерекцію у чоловіків з імпотенцією, і виготовили з неї спеціальний гель. Але дослідження тривають, тому краще тримати пеніс подалі від павуків… Ні Такий павук дійсно існує, але в Україні його немає. Це бразильський мандрівний павук (Phoneutria nigriventer), який живе у Бразилії, Аргентині, Уругваї та Парагваї. Його отрута викликає аномальну ерекцію (аж до некрозу статевого члена) та є смертельно небезпечною. Торік науковці вирішили, що у малих кількостях отрута може допомогти викликати ерекцію у чоловіків з імпотенцією, і виготовили з неї спеціальний гель. Але дослідження тривають, тому краще тримати пеніс подалі від павуків… О, піду шукати! Такий павук дійсно існує, але в Україні його немає. Це бразильський мандрівний павук (Phoneutria nigriventer), який живе у Бразилії, Аргентині, Уругваї та Парагваї. Його отрута викликає аномальну ерекцію (аж до некрозу статевого члена) та є смертельно небезпечною. Торік науковці вирішили, що у малих кількостях отрута може допомогти викликати ерекцію у чоловіків з імпотенцією, і виготовили з неї спеціальний гель. Але дослідження тривають, тому краще тримати пеніс подалі від павуків…

6/15 Що це за павук на фото? Хрестовик Це хрестовик – павук із родини колопрядів, якого легко впізнати за білим або світло-бурим візерунком у вигляді хреста. Цей вид плете колесоподібну павутину в кронах дерев, серед чагарників, на луках, у траві тощо, але іноді може забігати до хати. Хрестовик не прокушує шкіру і не несе жодної загрози людині, тож не ображайте його при зустрічі. (Фото: the_thing/iNaturalist) Хеіракантіум Це хрестовик – павук із родини колопрядів, якого легко впізнати за білим або світло-бурим візерунком у вигляді хреста. Цей вид плете колесоподібну павутину в кронах дерев, серед чагарників, на луках, у траві тощо, але іноді може забігати до хати. Хрестовик не прокушує шкіру і не несе жодної загрози людині, тож не ображайте його при зустрічі. (Фото: the_thing/iNaturalist) Багіра Кіплінґа Це хрестовик – павук із родини колопрядів, якого легко впізнати за білим або світло-бурим візерунком у вигляді хреста. Цей вид плете колесоподібну павутину в кронах дерев, серед чагарників, на луках, у траві тощо, але іноді може забігати до хати. Хрестовик не прокушує шкіру і не несе жодної загрози людині, тож не ображайте його при зустрічі. (Фото: the_thing/iNaturalist)

7/15 Як називається цей павук з дивовижними очима? Павук-краб Якщо ви бачите великі ясні очі, що дивляться на вас наче кіт зі Шрека, будьте певні – це павук-стрибун. Павуки-стрибуни обʼєднують понад 500 родів і 5 тисяч видів, значна частина яких живе у тропіках, але вони є і в Україні. Ці павуки мають гарний зір, а ще вражають своїми шлюбними танцями, які самці виконують для зваблення самиць. (Фото: Андрій Суран/"Павуки України") Павук-стрибун Якщо ви бачите великі ясні очі, що дивляться на вас наче кіт зі Шрека, будьте певні – це павук-стрибун. Павуки-стрибуни обʼєднують понад 500 родів і 5 тисяч видів, значна частина яких живе у тропіках, але вони є і в Україні. Ці павуки мають гарний зір, а ще вражають своїми шлюбними танцями, які самці виконують для зваблення самиць. (Фото: Андрій Суран/"Павуки України") Павук-відлюдник Якщо ви бачите великі ясні очі, що дивляться на вас наче кіт зі Шрека, будьте певні – це павук-стрибун. Павуки-стрибуни обʼєднують понад 500 родів і 5 тисяч видів, значна частина яких живе у тропіках, але вони є і в Україні. Ці павуки мають гарний зір, а ще вражають своїми шлюбними танцями, які самці виконують для зваблення самиць. (Фото: Андрій Суран/"Павуки України")

8/15 До якої родини належить цей пухнастик? Павуки-вовки Це тарантул південноруський, найбільший павук в українській фауні, який належить до родини вовків! Тарантула можна зустріти на городах, у полях, вздовж доріг, де він риє нірки в землі. Укус цього павука може бути небезпечним для людини, тому будьте обережні на городі та не намагайтеся взяти пухнастика до рук. Павуки-стрибуни Це тарантул південноруський, найбільший павук в українській фауні, який належить до родини вовків! Тарантула можна зустріти на городах, у полях, вздовж доріг, де він риє нірки в землі. Укус цього павука може бути небезпечним для людини, тому будьте обережні на городі та не намагайтеся взяти пухнастика до рук. Павуки-ведмеді Це тарантул південноруський, найбільший павук в українській фауні, який належить до родини вовків! Тарантула можна зустріти на городах, у полях, вздовж доріг, де він риє нірки в землі. Укус цього павука може бути небезпечним для людини, тому будьте обережні на городі та не намагайтеся взяти пухнастика до рук. Чорні вдови Це тарантул південноруський, найбільший павук в українській фауні, який належить до родини вовків! Тарантула можна зустріти на городах, у полях, вздовж доріг, де він риє нірки в землі. Укус цього павука може бути небезпечним для людини, тому будьте обережні на городі та не намагайтеся взяти пухнастика до рук.

9/15 Чи можна зустріти це “сонечко” в Україні? Так Це Ерезус чорний, якого прозвали павуком-сонечком через специфічне забарвлення. У самців цього виду червоне черево з чорними точками, наче у "божої корівки", а самиця – повністю чорна. Ці павуки живуть в Україні та їхні укуси можуть бути небезпечними для людини. (Фото: Regimantas Gimbutis/iNaturalist) Ні Це Ерезус чорний, якого прозвали павуком-сонечком через специфічне забарвлення. У самців цього виду червоне черево з чорними точками, наче у "божої корівки", а самиця – повністю чорна. Ці павуки живуть в Україні та їхні укуси можуть бути небезпечними для людини. (Фото: Regimantas Gimbutis/iNaturalist)

10/15 До якої родини належить цей павук? Павуки-вовки Це квітковий павук Мізумена клишонога, що належить до родини павуків-крабів (її так назвали через здатність пересуватися боком). Павуки-краби не прядуть павутину, щоб ловити комах, натомість поєднуючи засідку та маскування. Вони зазвичай сидять на квітах і навіть можуть підлаштовувати своє забарвлення до кольору квітки у спектрі між блідо-зеленим, жовтим, білим і блідо-рожевим. (Фото: the_thing/iNaturalist) Павуки-краби Це квітковий павук Мізумена клишонога, що належить до родини павуків-крабів (її так назвали через здатність пересуватися боком). Павуки-краби не прядуть павутину, щоб ловити комах, натомість поєднуючи засідку та маскування. Вони зазвичай сидять на квітах і навіть можуть підлаштовувати своє забарвлення до кольору квітки у спектрі між блідо-зеленим, жовтим, білим і блідо-рожевим. (Фото: the_thing/iNaturalist) Павуки-стрибуни Це квітковий павук Мізумена клишонога, що належить до родини павуків-крабів (її так назвали через здатність пересуватися боком). Павуки-краби не прядуть павутину, щоб ловити комах, натомість поєднуючи засідку та маскування. Вони зазвичай сидять на квітах і навіть можуть підлаштовувати своє забарвлення до кольору квітки у спектрі між блідо-зеленим, жовтим, білим і блідо-рожевим. (Фото: the_thing/iNaturalist)

11/15 А як називається цей павук? Tegenaria agrestis Це Tegenaria domestica – звичайний домовий або кімнатний павук, який любить темні закутки, горища, погреби, де плете павутину і ловить комах. Людині цей павук ніяк не шкодить. (Фото: Matthew Lindsey/iNaturalist) Tegenaria parietina Це Tegenaria domestica – звичайний домовий або кімнатний павук, який любить темні закутки, горища, погреби, де плете павутину і ловить комах. Людині цей павук ніяк не шкодить. (Фото: Matthew Lindsey/iNaturalist) Tegenaria domestica Це Tegenaria domestica – звичайний домовий або кімнатний павук, який любить темні закутки, горища, погреби, де плете павутину і ловить комах. Людині цей павук ніяк не шкодить. (Фото: Matthew Lindsey/iNaturalist)

12/15 Чи може цей павук напасти на вас у вашому дворі? Так! Ні. Павук на фото – це Avicularia versicolor, найяскравіший представник родини птахоїдів, який живе на Антильських островах, Кіпрі, Гваделупі і на острові Мартиніка. Цей павук може опинитися на території України хіба що у тераріумі колекціонера. (Фото: xavierpiron/iNaturalist) Ні Ні. Павук на фото – це Avicularia versicolor, найяскравіший представник родини птахоїдів, який живе на Антильських островах, Кіпрі, Гваделупі і на острові Мартиніка. Цей павук може опинитися на території України хіба що у тераріумі колекціонера. (Фото: xavierpiron/iNaturalist)

13/15 З ким можна сплутати отруйного павука каракурта? З тарантулом Каракуртів часто плутають із домашніми стеатодами (Steatoda grossa) – ці павуки теж округлі та чорні, але на відміну від каракуртів, можуть жити в людських оселях. Зауважимо, що не всі види Steatoda схожі на чорних вдів – вони бувають різних кольорів і розмірів. Загалом рід павуків Steatoda налічує близько 120 визнаних видів. Ці павуки – “космополіти”, тобто поширені по всьому світу. (Фото: fbarry591/iNaturalist) Зі стеатодою Каракуртів часто плутають із домашніми стеатодами (Steatoda grossa) – ці павуки теж округлі та чорні, але на відміну від каракуртів, можуть жити в людських оселях. Зауважимо, що не всі види Steatoda схожі на чорних вдів – вони бувають різних кольорів і розмірів. Загалом рід павуків Steatoda налічує близько 120 визнаних видів. Ці павуки – “космополіти”, тобто поширені по всьому світу. (Фото: fbarry591/iNaturalist) З павуком-осою Каракуртів часто плутають із домашніми стеатодами (Steatoda grossa) – ці павуки теж округлі та чорні, але на відміну від каракуртів, можуть жити в людських оселях. Зауважимо, що не всі види Steatoda схожі на чорних вдів – вони бувають різних кольорів і розмірів. Загалом рід павуків Steatoda налічує близько 120 визнаних видів. Ці павуки – “космополіти”, тобто поширені по всьому світу. (Фото: fbarry591/iNaturalist) Не знаю, боюся навіть придивлятися до них… Каракуртів часто плутають із домашніми стеатодами (Steatoda grossa) – ці павуки теж округлі та чорні, але на відміну від каракуртів, можуть жити в людських оселях. Зауважимо, що не всі види Steatoda схожі на чорних вдів – вони бувають різних кольорів і розмірів. Загалом рід павуків Steatoda налічує близько 120 визнаних видів. Ці павуки – “космополіти”, тобто поширені по всьому світу. (Фото: fbarry591/iNaturalist)

14/15 Чи може цей павук завітати до вас у гості в Україні? Так Видихайте, цей красень в Україні не водиться. Це Hogna carolinensis – каролінський павук-вовк або гігантський павук-вовк, який живе у Північній Америці. (Фото: Jake Smith/iNaturalist) Ні Видихайте, цей красень в Україні не водиться. Це Hogna carolinensis – каролінський павук-вовк або гігантський павук-вовк, який живе у Північній Америці. (Фото: Jake Smith/iNaturalist)