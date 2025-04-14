Як голилися печерні люди? Наука розвінчує міфи про неохайних неандертальців

У неандертальців процес гоління не завжди передбачав використання леза

В уявленні багатьох тісно закріпився образ "типового" печерного чоловіка: з розпатланим волоссям, густою бородою, хутряною пов’язкою на стегнах – і повною відсутністю гігієни.

Однак нові дослідження свідчать, що вже в кам’яну добу люди мали досить складні підходи до догляду за собою, зокрема й до гоління, пише IFL Science.

За словами команди дослідників, видалення волосся для печерних людей було не питанням естетики, а функціональності.

"Волосся могло слугувати додатковим важелем для супротивника під час сутички, накопичувало бруд, їжу, та було домівкою для паразитів", – пояснюють автори дослідження.

Ці висновки доповнює матеріал психологині Йонат Ешхар з Інституту Вейцмана (Ізраїль), де розглядаються психологічні й культурні аспекти догляду за тілом у доісторичних суспільствах.

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Попри відсутність металу й звичних нам засобів для гоління, первісні люди знаходили альтернативи.

Найчастіше вони використовували кремінь, який легко розколюється на уламки з надзвичайно гострими краями. У деяких випадках використовували обсидіан – вулканічне скло – настільки гостре, що навіть сучасні хірурги іноді його застосовують для операцій.

Також використовували мушлі, зуби акул та інші природні матеріали – усе, що дозволяло хоча б частково приборкати рослинність на обличчі.

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Втім, процес гоління не завжди передбачав використання леза. Вчені припускають, що печерні люди могли використовувати болісні, але дієві методи епіляції – зокрема вискубування волосся за допомогою примітивних пінцетів.

Аналогічні практики зустрічаються в описах кочових племен VIII століття нашої ери, які документував ісламський юрист аль-Шафії. Згідно з його спостереженнями, іноді волосся могли навіть припалювати вогнем – ефектно, небезпечно, але доволі дієво для тих часів.

Однак варто пам’ятати про обмеження джерел. Як зазначала антропологиня Джудіт Берман ще у 1999 році, не має прямих доказів того, як саме виглядали неандертальці – ні щодо шкіри, ні волосся, ні одягу.

Кістки не зберігають таких деталей, а наскельні малюнки й статуетки залишають простір для інтерпретацій. І все ж навіть побіжна згадка про те, що на зображеннях люди часто без бороди, дає привід замислитись.