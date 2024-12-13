Коли люди почали заводити дітей із неандертальцями? Вчені визначили точний період

Вчені зʼясували, що люди та неандертальці жили поруч, мали тісні стосунки та спільне потомство. Звʼязки між двома видами досягли свого піку близько 47 тисяч років тому – це залишило генетичний слід у ДНК сучасних людей.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в наукових журналах Science and Nature, пише The Washington Post.

Раніше науковці вже знали, що люди та неандертальці мали спільне потомство, серед якого були і наші предки. Сьогодні люди, чиї пращури залишили Африку та заселили Євразію, досі носять у своєму геномі невеликі фрагменти неандертальської ДНК. Проте точні часові рамки та обставини цих міжвидових зв’язків залишалися дискусійними.

Результати нових досліджень не спростовують попередніх даних, але додають нових деталей. Одна група дослідників проаналізувала геноми 275 сучасних людей та 59 давніх представників людства, які жили від 2 200 до 45 тисяч років тому. Вони виявили, що період міжвидових зв’язків почався понад 50 тисяч років тому і тривав близько 7 тисяч років.

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Інша команда вчених, що досліджувала найдавніші людські геноми, реконструювала історію сім’ї, яка жила 45 тисяч років тому. Вони знайшли жінку та її дитину, чиї предки мали неандертальське коріння приблизно за 80 поколінь до цього.

"Це не було рідкісним, а звичайним явищем того часу", – пояснив антрополог Фернандо Вілланеа.

Сучасні люди, які залишили Африку близько 50–60 тисяч років тому, зіткнулися з неандертальцями, які вже заселяли Євразію. Попри стереотипи про неандертальців як примітивних істот, дослідження ДНК, які у 2022 році отримали Нобелівську премію, довели, що вони є частиною нашої історії. Всі сучасні неафриканські популяції містять від 1 до 3% неандертальської ДНК, яка впливає, наприклад, на колір шкіри, імунітет і навіть на те, чи ви "жайворонок".

Вчені довели, що всі сучасні неафриканські популяції є нащадками однієї спільної групи, яка залишила Африку близько 45 тисяч років тому. Ця група мала контакт з неандертальцями, і ці звʼязки сформували генетичний склад сучасної людини.

Раніше ми розповідали, що люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців.