Неандертальці виготовляли клей ще 40 тисяч років тому – дослідження

Неандертальці виготовляли клей ще 40 тисяч років тому

Неандертальці, які мешкали на території сучасної Франції понад 40 тисяч років тому, використовували багатокомпонентний клей з охри та бітуму при виготовленні рукояток для кам'яних знарядь.

Це найбільш раннє відкриття багатокомпонентного клею в Європі, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances.



Відкриття зробили вчені з Нью-Йоркського та Тюбінгенського університетів, а також Національного музею в Берліні, пише Аrkeonews.



За словами вчених, клей, знайдений на кам'яних знаряддях неандертальців, дав дослідникам нові дані про інтелект цього вимерлого людського виду.



Розробка клеїв та їх використання у виробництві знарядь праці вважається одним із найкращих матеріальних свідчень культурної еволюції та когнітивних здібностей ранніх людей.



Кам'яні знаряддя праці з археологічної епохи культури палеоліту зберігаються в колекції Музею доісторичної та ранньої історії. Раніше вони не були детально досліджені.



Швейцарський археолог Отто Хаузер знайшов ці знаряддя у 1907 році в скельному укритті, яке використовували неандертальці в період середнього палеоліту – між 120 тисячами і 40 тисячами років тому. Вони були заново відкриті під час внутрішньої рецензії колекції – тоді вчені й визнали їхню наукову цінність.



"Предмети були окремо загорнені та недоторкані з 1960-х років. Налиплі на них залишки органічних речовин дуже добре збереглися”, – каже докторка Ева Дуткевич з історичного музею в Берліні.



Дослідники виявили залишки охри та бітуму на кількох кам'яних знаряддях, зокрема скребках, лусочках і лезах.



“Ми були здивовані, що вміст охри становив понад 50%. Висушений на повітрі бітум може використовуватися в незміненому вигляді як клей, але він втрачає свої адгезивні (склеювальні – ред.) властивості при додаванні таких великих пропорцій охри”, – каже доктор Патрік Шмідт із Тюбінгенського університету.



Використання клеїв з кількома компонентами, як-от деревні смоли та охра, ранніми людьми було й раніше відоме. Однак відомості переважно стосувалися мешканців Африки, але не європейських неандертальців.



“Складні клеї вважаються одними з перших проявів сучасних когнітивних процесів. Наше дослідження показує, що ранні люди Homo sapiens у Африці та неандертальці в Європі мали схожі моделі мислення. Їхні “клейкі технології” мають важливе значення для нашого розуміння еволюції людини”, – завершує Шмідт.



Нагадаємо, археологи в Іспанії знайшли докази канібалізму неандертальців, які жили понад 53 тисячі років тому.



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