Вчені з'ясували, яка дієта може продовжити життя жінок

Середземноморська дієта, яка переважно складається з рослин, може знизити ризик смертності в жінок

Учені визначили, що в довгостроковій перспективі середземноморська дієта знижує ризик смертності від усіх причин у жінок на 23%.

Про це свідчать результати дослідження, в ході якого науковці протягом 25 років спостерігали за понад 23 тисячами американок, повідомляє Neuroscience News.

Роботу, яка підтверджує позитивний вплив цієї дієти на обмін речовин, резистентність до інсуліну та запалень, опублікували в JAMA.

Про користь середземноморської дієти для здоров'я свідчили й інші дослідження, але вони не вивчали вплив цього способу харчування в довгостроковій перспективі.

"Це відкриття підкреслює потенціал заохочення до більш здорових харчових звичок для зниження загального ризику смертності", – сказав провідний автор дослідження Шафкат Ахмад.

Група вчених аналізувала близько 40 біомаркетів, зокрема метаболізм, запалення, інсулінорезистентность та ожиріння. Також науковці вивчали дані, отримані з анкет учасниць, щодо їхніх прийомів їжі, зросту, ваги та артеріального тиску.

Дослідники навчальної лікарні Гарвардської медичної школи Brigham and Women's Hospital виявили, що серед здорових американок віком від 25 років, які взяли участь у дослідженні, менший ризик смертності мали ті, які дотримувалися середземноморської дієти.

Крім того, ретельне дотримання цього способу харчування знизило ризики смерті від раку на 17%, а від серцево-судинних захворювань – на 20%.

Нагадаємо, середземноморська дієта – це різноманітна рослинна дієта, багата на рослини, зокрема горіхи, насіння, фрукти, овочі, цільні зерна та бобові.

Основним джерелом жирів для цього способу харчування вважають оливкову олію (зазвичай першого віджиму). Також дієта передбачає помірне споживання риби, птиці, молочних продуктів, яєць і алкоголю.

Вживання в їжу м’яса, солодощів та оброблених продуктів допускають у виняткових випадках.

Раніше ми розповідали про дослідження, яке показало, що споживання авокадо знижує ризик розвитку діабету в жінок.