Зеленська: У 2025 році всі українські медики мають пройти навчання з надання психологічної допомоги

Для медиків в Україні стане обов'язковим навчання з надання послуг для психічного здоров’я

У 2025 році навчання з надання послуг з психологічного здоровʼя за програмою ВООЗ стане обов'язковим для всіх медичних працівників в Україні.

Про це повідомила Перша леді Олена Зеленська.

Раніше можливість отримати таку допомогу залежала від того, чи пройшов конкретний лікар спеціальне навчання. Проте цьогоріч кожен медичний заклад в Україні, що має договір з НСЗУ, зобов’язаний надавати послуги з психічного здоров’я.

"Відтепер це не про вибіркову можливість отримати таку допомогу, бо пощастило і ваш сімейний лікар пройшов потрібне навчання. А про базову послугу, яку має безоплатно надавати кожен медичний заклад, що працює за програмою медичних гарантій", – зазначила Зеленська.

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Торік понад 25 тисяч лікарів "первинки" пройшли навчання за програмою ВООЗ mhGAP та здобули знання про клінічні алгоритми для роботи з психічними розладами.

Цього року планується, що навчання для лікарів і медичних працівників, які працюють у закладах, законтрактованих з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), стане обов'язковим.

"Ще більше лікарів зможуть вчасно розпізнавати ранні симптоми таких, на жаль, поширених зараз психічних розладів, як депресія чи ПТСР. А послуги стануть ще доступнішими для людей", – додала Перша леді.

Раніше ми розповідали про сервіси, де можна отримати безоплатну психологічну допомогу або кризову консультацію.