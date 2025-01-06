В Україні змінили процедуру психіатричних оглядів: кому і коли потрібно його проходити

Довідка про психіатричний огляд буде дійсна протягом одного року

З 1 січня 2025 року психіатричні огляди в Україні проводять за зміненою процедурою. Відтепер довідки про їхнє проходження можуть видавати не всі медичні заклади, а частота обов'язкових оглядів залежить від професії.

Про особливості психіатричних оглядів за новими правилами розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.

Чи всі працівники мають проходити психіатричні огляди?

Обов'язково проходити психіатричні огляди мають лише ті українці, діяльність яких пов'язана з підвищеними вимогами до психічного здоров'я.

Зокрема, йдеться про водіїв залізничного транспорту та метрополітену, працівників на роботах підвищеної небезпеки, місцевого самоврядування, педагогів і лікарів.

Повний перелік видів діяльності, які вимагають обов'язкового психіатричного огляду перед прийняттям на роботу, можна знайти за посиланням.

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Періодичні психіатричні огляди потрібно проходити окремим категоріям працівників. Серед них:

медики;

водії, які займаються перевезенням пасажирів або вантажів;

люди, які працюють із вибуховими матеріалами чи зброєю;

фахівці підприємств, громадського харчування і торгівлі, які контактують з продуктами харчування та іншим.

Повний перелік таких професій можна знайти за посиланням.

Як часто необхідно проходити психіатричні огляди?

Огляди в психіатрів можуть бути:

попередніми , які проводять перед початком роботи;

періодичними , які проводять у визначені терміни;

позачерговими , які проводять на вимогу роботодавця чи за підозри на психічний розлад за згодою працівника.

Періодичність залежить від виду діяльності. Відтак працівники харчової галузі та фармацевтики мають проходити психіатричний огляд один раз на рік, а фахівці сфери атомної енергетики чи члени екіпажів суден – один раз на два роки.

При цьому водії та освітяни зобов'язані навідатися до психіатра для перевірки стану здоров'я щонайменше раз на п'ять років.

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Скільки діє довідка про проходження психіатричного огляду?

Термін дії довідки від лікаря про стан психічного здоров'я становить один рік. Однак після цього періоду працівник не обов'язково має повторно проходити огляд, щоб продовжувати виконувати свої професійні обов'язки.

Психіатричні огляди проводять за визначеною періодичністю для категорій працівників.

"Якщо періодичність огляду для вашої професії становить, наприклад, три роки, то наступний огляд потрібно буде проходити через цей строк, навіть якщо термін дії довідки вже завершився", – пояснили в МОЗ.

В яких медичних закладах можна пройти психіатричний огляд?

З 1 січня 2025 року МОЗ посилило вимоги до закладів, які можуть проводити такі огляди. Зокрема лікарні повинні мати:

ліцензію за спеціальністю "Психіатрія";

договір із Національною службою здоров'я України.

Також обов'язковою вимогою для медзакладів є доступ і робота в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Крім того, огляд можна пройти в ліцензованих закладах державних структур, як-от Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ чи Служби безпеки.

Чи всі лікарі-психіатри можуть проводити огляд?

Довідку про проходження психіатричного огляду і стан здоров'я може видати лише кваліфікований психіатр, який прийшов обов'язкове навчання і зареєстрованих у ЕСОЗ.

Хто повинен платити за психіатричний огляд?

Відповідно до чинного законодавства, психіатричні огляди для працівників має оплачувати їхній роботодавець. Це правило стосується попередніх, періодичних оглядів і щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Раніше ми розповідали, за які послуги українські лікарні можуть вимагати оплати з 1 січня 2025 року.