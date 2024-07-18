Можна сплутати з хворобою Альцгеймера: вчені виявили новий тип вікової втрати пам'яті

Вчені встановили нові критерії синдрому втрати пам’яті у людей похилого віку, який особливо впливає на лімбічну систему мозку. Вчені кажуть, що його можна помилково сприйняти за хворобу Альцгеймера.

Результати дослідження опубліковані в журналі Brain Communications, пише Neuroscience News.

Лімбічно-переважаючий амнестичний нейродегенеративний синдром, або LANS, прогресує повільніше та має кращий прогноз для пацієнта, ніж хвороба Альцгеймера.

Вчені вже розробили клінічні критерії до стану пацієнтів, щоб допомогти лікарям встановити більш точний діагноз та призначити більш ефективне лікування.

До критеріїв належать такі фактори, як-от вік, тяжкість порушення пам’яті, сканування мозку та біомаркери, що вказують на відкладення певних білків у мозку.

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Дослідники з клініки Майо в США проаналізували дані понад 200 пацієнтів, чиї симптоми пам’яті, здається, імітують хворобу Альцгеймера. Але знімки їхнього мозку та біомаркери не підтверджують цей діагноз.

"Досі не було конкретного медичного діагнозу, на який можна було б вказати, але тепер ми можемо запропонувати їм деякі відповіді", – каже доктор медичних наук, невролог клініки Майо Девід Т. Джонс.

У пацієнтів з LANS часто симптоми обмежені погіршенням пам’яті і не прогресують, щоб вплинути на інші когнітивні функції.

Вчені припускають, що пам'ять у людей похилого віку погіршується через накопичення білка під назвою TDP-43 у лімбічній системі. Його часто виявляли на розтині у тканинах мозку літніх людей і вважали, що це не більше ніж вікові зміни.

Однак тепер накопичення цього білка можуть виявити за життя, і в перспективі покращити роботу мозку пацієнта у поважному віці.

Нагадаємо, неодавно вчені визначили ген, який відповідає за спадкову передачу хвороби Альцгеймера.