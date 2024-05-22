Вчені знайшли зв'язок між нічними кошмарами і аутоімунними захворюваннями
Нічні кошмари можуть бути системою раннього попередження про ризик розвитку аутоімунних розладів у мозку.
Інтенсивні або часто повторювані погані сни є одними з найпоширеніших і ранніх ознак загострення вовчака та інших аутоімунних захворювань, свідчать результати дослідження науковців з Кембриджського університету, опубліковані у журналі eClinicalMedicine, пише CNN.
Системний червоний вовчак – це аутоімунне захворювання, що викликає поширене запалення та пошкодження органів. Хвороба може вражати суглоби, шкіру, мозок, серце, легені, нирки та кровоносні судини.
Під час онлайн-опитування 676 пацієнтів із вовчаком приблизно третина учасників повідомили про порушення сну за рік до появи інших симптомів захворювання.
"Ми давно усвідомлюємо, що зміни у сновидіннях можуть означати зміни у фізичному, неврологічному та психічному здоров’ї, а іноді можуть бути ранніми показниками захворювання.
Кошмари можуть допомогти нам стежити за таким серйозним аутоімунним захворюванням, як-от вовчак, і є важливою підказкою як для пацієнтів, так і для клініцистів, бо можуть "повідомити" про загрозу рецидиву", – сказав невролог і автор дослідження Гай Лешзінер.
Провідна авторка дослідження Мелані Слоан з Кембриджського університету розповіла, що пацієнти з вовчаком та супутнім ураженням інших органів, часто повідомляли про різноманітні нейропсихіатричні симптоми.
"Спостереження за симптомами, такими як нічні кошмари та зміна настрою, висипи на тілі, білок у сечі тощо, може допомогти у ранньому виявленні спалаху у багатьох пацієнтів", – додала вона.
Однак у людей, які час від часу бачать кошмари, немає причин для хвилювання, зауважив фахівець із розладів сну доктор Карлос Шенк.
"Насправді "цілком нормально" періодично мати кошмари і навіть денні кошмари або галюцинації, які також зустрічаються частіше, ніж ми думаємо", – додала докторка Слоун.
Але якщо вони інтенсивні, засмучують і виникають разом з іншими симптомами, як-от сильна втома, головні болі та інші ознаки аутоімунних розладів, варто звернутися до лікаря.
Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, чому аутоімунні захворювання частіше вражають жінок.