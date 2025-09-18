Вчені розробили ШІ-інструмент, який може спрогнозувати розвиток у людини недуг на десятиліття вперед

Вчені розробили новий інструмент штучного інтелекту, який може прогнозувати розвиток понад тисячі хвороб на основі історії хвороб людини та її способу життя на десятиліття вперед

Вчені розробили новий інструмент штучного інтелекту, який може передбачити ризик розвитку понад тисячі хвороб і змоделювати стан здоров’я людини на роки вперед.

Йдеться про систему Delphi-2M, яка аналізує історію хвороб, вік, стать, а також фактори способу життя – наприклад, чи курить людина або має ожиріння. На основі цих даних інструмент ШІ прогнозує ймовірність розвитку хвороб, як-от рак, діабет, серцеві й респіраторні захворювання, а також вказує, коли саме вони можуть виникнути.

Про цю розробку вчені розповіли у журналі Nature, пише The Guardian.

"Люди хворіють за передбачуваними схемами. Наша модель штучного інтелекту вивчає ці схеми і може прогнозувати майбутні ризики для здоров'я", – пояснює Томас Фіцджеральд, науковий співробітник Європейського інституту біоінформатики EMBL.

Інструмент Delphi-2M навчали на даних 400 тисяч пацієнтів UK Biobank та 1,9 мільйона пацієнтів із Данії. Він використовує принципи, схожі з тими, на яких працюють великі мовні моделі (LLM), але замість текстів аналізує медичні випадки.

Результат показується у вигляді відсотків – схоже до прогнозу погоди: у вигляді показників ймовірності дощу у певний час. Вчені вважають, що пацієнти зможуть скористатися цим інструментом вже протягом кількох найближчих років.

"Ви приходите до лікаря, і він може сказати: ось чотири головні ризики для вас і дві речі, які можна зробити, щоб їх зменшити. Підозрюю, що всім рекомендуватимуть схуднути, а якщо ви курите, то кинути курити – і це буде вказано у ваших даних, тому що поради не зміняться суттєво. Проте для деяких захворювань, я думаю, будуть якісь дуже конкретні речі", – каже тимчасовий виконавчий директор EMBL Еван Бірні.

Головна перевага Delphi-2M – можливість прогнозувати усі хвороби одночасно, а не лише окремі стани, як це роблять нинішні калькулятори ризику на кшталт Qrisk, що розраховує ризик серцевого нападу або інсульту на наступне десятиліття.

"Це початок нового способу розуміння здоров'я людини та вивчення прогресу захворювань. Такі моделі можуть допомогти персоналізувати медичну допомогу та планувати навантаженість системи охорони здоров’я", – додає професор Моріц Герстунг з Німецького центру досліджень раку.

Delphi-2M розробили експерти з Європейської лабораторії молекулярної біології (EMBL), Німецького центру досліджень раку та Копенгагенського університету. Вони використовували алгоритмічні концепції, подібні до тих, що застовуються у великих мовних моделях (LLM).

