ШІ-технології дісталися до Бога: як мільйони людей звертаються до вищих сил через чат-боти

Віднедавна багато популярних іноземних релігійних застосунків, які мають десятки мільйонів завантажень користувачів, почали додавати нову функцію – чат-бота на основі штучного інтелекту.

Завдяки навчанню на релігійних текстах, алгоритми пропонують відраду чи наставництво, імітуючи християнських священників, єврейських рабинів чи ісламських імамів.

Подекуди такі чат-боти представляють як нібито канали Бога. Про те, як штучний інтелект змінює застосунки для вірян, розповіли в The New York Times.

Що таке релігійні чат-боти та як вони працюють?

Завдяки новим чат-ботам релігійні додатки стрімко зростають у кількості завантажень. Наприклад християнський Bible Chat (з англійської – біблійний чат) скачали понад 30 мільйонів разів, а католицький Hallow (святий) минулого року обійшов Netflix, Instagram та Tiktok за чисельністю завантажень.

Інші релігійні застосунки також намагаються запустити чат-боти, залучаючи десятки мільйонів доларів інвестицій. Наприклад, засновники Pray.com заявили, що розглядають технологію як цифрову капеланську службу, яка має стати способом виражати себе духовно не лише для вірян, а й для тих, хто не відносить себе до жодної віри.

РЕКЛАМА:

Компанії навчають чат-ботів релігійним текстам та подекуди консультуються із теологами. При цьому технологія заснована на фундаментальних моделях, як-от ChatGPT чи Gemini, правдивість відповідей яких користувачі мають перевіряти.

Деякі застосунки та вебсайти навчили чат-ботів відповідати нібито від імені богів. Подекуди творці додатків та користувачі в соцмережах критикують такий підхід, називаючи його святотатством.

У New York Times пишуть, що в певному сенсі чат-боти розв'язують проблему доступності. Якщо раніше вірянам доводилося долати кілометри, щоб дістатися до свого духовного наставника, тепер чат-боти завжди під рукою.

Цю тезу підтверджує 61-річна Кріста Роджерс зі США, яка користується застосунком YouVersion Bible і каже, що часто звертається із духовними запитаннями до ChatGPT.

"Ви ж не хочете турбувати свого пастора о третій годині ночі", – пояснює американка.

А 43-річна вихователька Дельфін Коллінз зізналася, що користується релігійними чат-ботами, коли почувається пригніченою.

Читайте також : ChatGPT запевнив чоловіка з аутизмом, що той винайшов спосіб рухатися швидше за світло

Наприклад коли жінка дізналася про вбивство у своїй громаді, то попросила в застосунку про "молитву за зцілення". Зрештою Коллінз залишилася задоволена відповіддю.

"Шукаючи зцілення звернімося до Слова Божого, яке є джерелом втіхи та сили. Святе письмо нагадує нам про Божу силу зцілювати та відновлювати", – відповів бот і запропонував американці біблійний псалом.

Працівниця середньої школи Карен Фугело поділилася, що відкриває релігійні застосунки перед тим, як встати з ліжка. Зокрема спілкується з чат-ботом про те, як підготувати себе та свою літню матір до можливої останньої зустрічі з Богом.

Професорка технологій та релігії з Техаського університету Гайді Кемпбелл каже, що такі технології кажуть користувачам те, що ті хочуть почути. Те, що чат-боти навчені погоджуватися з тезами людей, підтверджує головний технічний директор Pray.com Раян Бек.

Читайте також : Як ChatGPT впливає на мозок? Вчені мають невтішні новини

Така особливість чат-ботів може бути причиною їхньої популярності. Дельфін Коллінз каже, що після хвороби зіткнулася з осудом у своїй церкві, а більше підтримки знайшла в духовному застосунку.

Водночас розробники кажуть, що їхні програми призначені як доповнення до богослужінь та спілкування.

"Це (технологія чат-ботів – ред.) не повинно замінювати людський зв’язок. З погляду церкви, це не має душі", – вважає засновник Hallow Алекс Джонс.

Що про чат-боти думають представники духовенства?

Деякі представники духовенства підтримують ідею чат-ботів у релігійних застосунках, бо ті можуть допомогти більшій кількості людей знайти шлях до віри.

"Є ціле покоління людей, які ніколи не були в церквах чи синагогах. Духовні – додатки – це їхній шлях до віри", – вважає лідер британського реформістського єврейського руху, рабин Джонатан Ромен.

Натомість інші релігійні служителі ставлять під сумнів користь порад від таких чат-ботів, а також конфіденційності спілкування з ним у застосунках.

"Буркотун у мені каже, що є щось хороше в тому, щоб по-справжньому боротися з проблемою через [живе] спілкування з іншими. Я не знаю, чи можна це замінити", – вважає католицький священник Майк Шміц.

Нагадаємо, розробники ChatGPT заявили, що розглядають можливість повідомляти владі про випадки, коли користувачі серйозно говорять із чат-ботом про самогубство.

Заяву компанія зробила після того, як у США на них подали судовий позов батьки підлітка, який наклав на себе руки. Американці вважають, що мовна модель спонукала їхнього сина до самогубства. Зокрема ChatGPT підказав школяру, як зав'язувати петлю на мотузці, аби та витримала вагу тіла людини.